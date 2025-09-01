Xe húc vào cổng lãnh sự quán Nga tại Sydney

Cảnh sát Australia cho hay một người đàn ông đã bị bắt sau khi lái xe đâm vào cổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Sydney, Australia.

Người phát ngôn Cảnh sát Liên bang Australia cho hay đơn vị bảo vệ ngoại giao của họ hôm nay nhận được yêu cầu hỗ trợ từ lãnh sự quán Nga, sau khi một chiếc xe cố tình đỗ trước lối ra vào cơ quan này dù không được phép.

Theo cảnh sát bang New South Wales, các sĩ quan đã tới hiện trường vào khoảng 8h và cố gắng nói chuyện với tài xế song không thành công. Tài xế sau đó đã điều khiển xe húc vào cổng lãnh sự quán Nga tại khu Woollahra, ngoại ô Sydney.

Lao xe vào lãnh sự quán Nga tại Sydney Chiếc SUV trắng bên trong khuôn viên lãnh sự quán Nga tại Sydney, Australia, ngày 1/9. Video: ABC News

Một nhân chứng nhìn thấy cảnh chiếc xe húc vào cổng sau khi tài xế được yêu cầu bước ra khỏi phương tiện. "Cảnh sát tiếp tục yêu cầu anh ta bước ra. Người đàn ông vẫn kiên quyết không rời xe. Họ đã phải rút súng", nhân chứng nói.

Video hiện trường phát trên kênh Sky News và Nine cho thấy một chiếc SUV màu trắng với cửa sổ vỡ bị bỏ lại bên cạnh cột cờ trong khuôn viên lãnh sự quán Nga. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 39 tuổi đã bị bắt và một sĩ quan 24 tuổi bị thương ở tay sau sự việc.

Những người có hẹn xin visa vào ngày 1/9 cho biết lãnh sự quán đã đóng cửa một thời gian ngắn trước khi mở trở lại. "Không có mối đe dọa hiện hữu hoặc sắp xảy ra nào đối với lãnh sự quán hay cộng đồng địa phương", cảnh sát thông báo. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)