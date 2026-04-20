Xe đua bay vào khán giả, đám đông thương vong

ArgentinaMột người thiệt mạng và hai người bị thương khi chiếc xe mất lái lao vào đám đông đứng ngay bên đường đua.

Vụ tai nạn xảy ra trong chặng đua tính giờ khi tay lái Didier Arias và Hector Nunez mất kiểm soát chiếc Volkswagen Polo R5 sau khi va chạm với lề đường trong khuôn khổ giải Rally Sudamericano Mina Clavero hôm 19/4. Video cho thấy chiếc xe lao ra khỏi đường và lộn vòng vào khu vực khán giả.

Xe đua rally văng vào khán giả, một người chết Video: WMHQ

Arias và Nunez không bị thương nặng, nhưng hậu quả đối với đám đông khán giả là thảm khốc khi một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Liên đoàn Đua xe thế giới (FIA) xác nhận thương vong, dừng cuộc đua vô thời hạn và đang mở cuộc điều tra.

Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra chỉ một ngày sau một tai nạn chết người khác ở châu Âu, khi tay đua người Phần Lan Juha Miettinen thiệt mạng trong vòng loại tại đường đua Nürburgring, Đức. Sự kiện này có ngôi sao F1 Max Verstappen.

Trên mạng xã hội, Verstappen tỏ ra bàng hoàng. "Sốc trước những gì xảy ra hôm nay", anh viết. "Chúng tôi yêu thích đua xe, nhưng những lúc như thế này nhắc nhở rằng nó nguy hiểm đến mức nào".

Mặc dù các quy định an toàn đã được ban hành, những sự cố như thế này đặt ra những câu hỏi mới về việc thực thi, kiểm soát đám đông và quản lý rủi ro trên những đường đua tốc độ, kể cả những giải đua trong đường chạy khép kín cũng như nơi mà khán giả có thể đứng sát đường chạy.

Mỹ Anh (theo News18)