Xe điện Hyundai gặp khó tại Trung Quốc vì 'không cao cấp cũng chẳng rẻ'

Hyundai đang gặp khó để bán xe điện tại thị trường tỷ dân bởi không rõ thế mạnh là gì so với các dòng xe địa phương.

Thành công tiềm năng của Hyundai tại Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào khả năng tung ra nhiều mẫu xe địa phương hóa hơn với mức giá cạnh tranh. Ngay cả sau khi ra mắt mẫu xe điện Elixio dành riêng cho thị trường này vào 2025, Beijing Hyundai - liên doanh giữa BAIC và Hyundai - vẫn gặp khó khăn trong việc phục hồi doanh số.

Mẫu SUV cỡ trung chạy điện Elexio thể hiện tín hiệu mới về việc mở rộng chỗ đứng của hãng tại thị trường xe điện Trung Quốc đầy tiềm năng. Tuy nhiên, sản phẩm này lại không tạo được nhiều ảnh hưởng tại đây, chủ yếu do định vị không rõ ràng về giá trị thương mại. Elexio đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các mẫu xe điện Trung Quốc có giá cả cạnh tranh, với chỉ vài trăm chiếc bán ra.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ôtô Trung Quốc, doanh số hàng tháng của Elexio tại Trung Quốc chỉ đạt 221 chiếc trong tháng 11 và 228 chiếc trong tháng 12.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng các mẫu xe sắp ra mắt của Beijing Hyundai có thể phải đối mặt với những thách thức tương tự nếu định vị vẫn chưa rõ ràng - không thuộc phân khúc cao cấp rõ rệt và cũng không cạnh tranh về giá cả.

Xe điện Hyundai Elexio ở Trung Quốc. Ảnh: Hyundai

Trung Quốc từng là một trong những thị trường sinh lợi nhất của Hyundai, với doanh số ôtô vượt quá 1 triệu chiếc vào năm 2016, nhưng đang giảm mạnh. Doanh số của Beijing Hyundai đã giảm xuống còn khoảng 180.000 chiếc vào năm 2024.

Một quan chức trong ngành cho biết: "Xe điện Trung Quốc cung cấp công nghệ tiên tiến với mức giá rất hợp lý, khiến các thương hiệu nước ngoài khó thâm nhập thị trường".

Hyundai dự kiến chính thức ra mắt chiến lược điện hóa tại Trung Quốc tại Triển lãm Ôtô Trung Quốc 2026 (Auto China 2026) sắp tới, diễn ra ngày 24/4 đến ngày 3/5.

Tuần trước, hãng xe ra mắt thương hiệu xe điện hàng đầu Ioniq tại Bắc Kinh, giới thiệu hai mẫu concept cho khách hàng địa phương. Tại triển lãm ôtô sắp tới, Hyundai sẽ công bố thiết kế và thông số kỹ thuật chính của các mẫu xe sản xuất hàng loạt mang thương hiệu Ioniq tại Trung Quốc.

Hãng cũng sẽ trình bày lộ trình toàn diện để khai thác sâu hơn thị trường xe điện Trung Quốc, không chỉ bao gồm việc mua xe mà cả dịch vụ hậu mãi.

Việc đẩy mạnh hoạt động tại Trung Quốc phù hợp với cam kết mạnh mẽ của Giám đốc điều hành Hyundai, Jose Munoz, đối với thị trường này. Trong thư gửi cổ đông tháng trước, Munoz chia sẻ kế hoạch của hãng xe này về việc giới thiệu 20 mẫu xe mới tại Trung Quốc trong 5 năm tới và tăng doanh số ôtô lên hơn 500.000 xe tại đây vào năm 2030.

Năm 2025, Beijing Hyundai đã bổ nhiệm Li Fenggang làm người đứng đầu hoạt động tại Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên sau 23 năm công ty bổ nhiệm một người Trung Quốc làm chủ tịch.

Mỹ Anh (theo Korea Times)