Xe điện Hàn Quốc được ưa chuộng tại Mỹ

Xếp sau Tesla, xe điện Hyundai-Kia vượt mặt tất cả những thương hiệu còn lại, gồm cả General Motors và Volkswagen.

Các hãng xe lâu năm tiếp tục tăng sản xuất cũng như doanh số xe thuần điện, nhưng nỗ lực vẫn chưa đủ. Trong nửa đầu năm, quán quân của thị trường vẫn là Tesla, với khoảng cách so với phần còn lại là rất lớn.

Đứng thứ hai là Hyundai và Kia, tuy nhiên, tổng doanh số của cả hai thương hiệu vẫn kém 300.000 xe so với Tesla. Mặt tích cực với hai hãng xe Hàn là họ đứng trên tất cả những đối thủ khác, gồm cả từ Mỹ và các quốc gia khác đến kinh doanh ở Mỹ.

Thương hiệu Doanh số nửa đầu 2023 Doanh số nửa đầu 2022 Mức tăng (%) Tesla 336.892 259.790 30 Hyundai-Kia 38.457 34.518 11 General Motors 36.322 7.820 365 Volkswagen 26.538 12.424 114 Ford 25.709 22.979 12

Sự chênh lệch giữa Hyundai và Kia với General Motors (GM) không nhiều, chỉ khoảng 2.000 xe. Nếu so với chính bản thân, doanh số của hai thương hiệu Hàn tăng không nhiều, khoảng 4.000 xe, trong khi Tesla tăng 77.000 xe.

Với GM, sau quý I ở vị trí thứ hai, hãng tụt xuống thứ ba khi có kết quả của nửa năm. Tuy nhiên, mức tăng của GM lại nhiều nhất top 5, với 365% so với cùng kỳ 2022. Cụ thể, nếu nửa đầu năm trước hãng chỉ bán được 7.820 xe điện, thì năm nay, doanh số là hơn 36.300 xe.

Xe điện Hyundai Ioniq 5 bán tại Mỹ. Ảnh: Hyundai

Đứng ở vị trí thứ 4, Volkswagen cũng có kết quả ấn tượng với mức tăng 114%, và đạt doanh số 26.538 xe. Ford khiêm tốn đứng cuối top 5, với mức tăng chỉ 12%, kèm doanh số 25.709 xe.

Riêng với Tesla, doanh số tăng, nhưng thị phần lại giảm gần 10% so với cùng kỳ 2022, với mức thị phần năm nay tại thị trường nội địa là 60%. Thực trạng này là do ngày càng nhiều đối thủ tham gia phân khúc xe điện, dẫn đến việc toàn thị trường tăng trưởng, miếng bánh thị phần vì thế cũng được chia nhỏ hơn. Doanh số toàn thị trường xe điện Mỹ tăng 50% so với nửa đầu 2022.

Mỹ Anh (theo CNBC)