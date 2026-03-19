Xe điện cháy lan vào nhà, 8 người đang ngủ tử vong

Ấn ĐộNgọn lửa bắt nguồn từ ôtô điện đang sạc trước cửa và bén vào nhà khiến một số bình ga LPG phát nổ gây hậu quả thương tâm.

Vụ cháy tại khu nhà Brijeshwari Annexe, quận Indore, bang Madhya Pradesh, bắt đầu từ xe điện đang sạc bên ngoài một ngôi nhà ba tầng, nhanh chóng lan sang cột điện gần đó và bén vào bên trong nhà, khoảng 4h ngày 18/3, theo TOI. Khi vụ cháy xảy ra, 12 người đang ngủ trong nhà.

Ôtô điện bốc cháy khi đang sạc, 8 người trong gia đình tử vong

Lửa nhanh chóng bao trùm ngôi nhà và leo thang sau khi một số bình gas LPG được cất giữ bên trong phát nổ, theo cảnh sát địa phương.

Khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, ba người được đưa ra ngoài nhưng những người khác trong gia đình vẫn bị mắc kẹt, đặc biệt trong các phòng ngủ. Khi đám cháy được dập tắt, 8 nạn nhân được xác định tử vong do hít phải khói, trong đó hai người lớn tuổi nhất năm nay 65 tuổi và hai trẻ em, một 12 tuổi và một 7 tuổi.

Kết quả điều tra sơ bộ cho biết đám cháy bắt đầu do chập điện từ ôtô đang sạc và nhanh chóng lan sang hệ thống dây điện và một chiếc xe máy thể thao trong nhà trước khi các bình ga LPG phát nổ.

Xe điện bốc cháy khi đang sạc qua đêm trước cửa nhà. Ảnh: Cartoq

Các nhà điều tra vẫn đang thu thập thông tin từ hiện trường để xác định chi tiết cụ thể của chiếc xe và xem lỗi nằm ở hệ thống sạc trên xe, dây sạc, ổ cắm điện hay hệ thống dây điện.

Xe trong vụ cháy đang sạc qua đêm bằng hệ thống sạc tại nhà, một phương pháp hiện khá phổ biến đối với chủ sở hữu xe điện ở Ấn Độ, theo Cartoq. Việc sạc xe tại nhà qua đêm, đặc biệt là sử dụng ổ cắm điện gia dụng thông thường hoặc dây cáp của bên thứ ba không được chứng nhận, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu hệ thống dây điện trong nhà cũ, ổ cắm bị quá tải hoặc bộ sạc không có chức năng bảo vệ nhiệt phù hợp.

Tai nạn này làm dấy lên những câu hỏi về an toàn trong việc sạc xe điện trong bối cảnh Ấn Độ, cũng giống nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang hướng đến việc sử dụng xe điện. Đại diện chính quyền bang cho biết sẽ nỗ lực ngăn chặn những sự cố tương tự và nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Mỹ Anh