Xe đầu kéo đấu đầu xe trộn bê tông, một người thiệt mạng

MỹXe tải cỡ lớn va chạm với ba phương tiện khác trước khi đâm xuyên dải phân cách và đấu đầu xe trộn bê tông.

Cảnh sát giao thông California (CHP) cho biết tổng cộng có 8 phương tiện liên quan đến tai nạn xảy ra trên cao tốc I-10, sáng 14/4. Hậu quả khiến tài xế của xe trộn bê tông, 62 tuổi, thiệt mạng.

Xe trộn bê tông đấu đầu xe tải, một người thiệt mạng Video: NBC Palm Springs

Video từ hiện trường cho thấy cú va chạm mạnh khiến vô số mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường. Nhiều giờ sau, các mảnh vỡ vẫn còn có thể được nhìn thấy dọc đường khi các đội cứu hộ tiếp tục công tác dọn dẹp.

Tài xế xe tải cỡ lớn, 38 tuổi, được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng. Tất cả những người khác liên quan đều bị thương nhẹ đến trung bình, theo CHP.

Tài xế xe trộn bê tông tử vong sau va chạm với xe đầu kéo. Ảnh: NBC Palm Springs

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, nhưng các tài xế xe tải địa phương đang lên tiếng về những nguy hiểm của công việc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi và sự tỉnh táo khi lái xe. Giờ làm việc kéo dài và sự mệt mỏi là những mối lo ngại thường trực trong ngành vận tải đường bộ, và các tài xế cho rằng việc giữ tỉnh táo là rất quan trọng đối với sự an toàn trên các tuyến đường cao tốc đông đúc.

Các nhân chứng mô tả vụ tai nạn thảm khốc, lưu ý rằng nó xảy ra rất nhanh và các tài xế chỉ có rất ít thời gian để phản ứng khi chiếc xe tải lớn lao sang làn đường ngược chiều.

Mỹ Anh (theo NBC Palm Springs)