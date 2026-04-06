Xe đầu kéo đâm một loạt ôtô ở trạm thu phí, 26 người thương vong

ColombiaÍt nhất 21 người bị thương và 5 người thiệt mạng khi xe đầu kéo đâm một loạt phương tiện đang qua trạm thu phí Casablanca, hôm 1/4.

Giới chức đã xác định danh tính các nạn nhân khi chiếc xe đầu kéo va chạm ít nhất 8 phương tiện khác gồm một xe tải, 6 ôtô và một xe máy. Va chạm mạnh dẫn tới cháy nổ. Vụ việc xảy ra tại km 40 của tuyến đường cao tốc đông đúc, khiến nhiều người hoảng loạn.

Xe đầu kéo đâm một loạt ôtô ở trạm thu phí, 5 người chết

Thông tin mới nhất, được Thống đốc Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, công bố, cho biết 21 người bị thương trong vụ tai nạn gồm 19 người lớn và 2 trẻ vị thành niên. Một trong số các bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch.

Trong số 5 người thiệt mạng, 4 người được tìm thấy trong cùng một chiếc xe.

Chiếc xe đầu kéo đang chở sữa. Các giả thuyết ban đầu cho thấy nguyên nhân do xe đầu kéo hỏng phanh và không dừng lại được khi đến trạm thu phí, nơi có nhiều phương tiện đang xếp hàng chờ. Tài xế có đầy đủ giấy tờ và dường như không vi phạm quy định về cấm sử dụng chất kích thích khi lái xe. Vụ tai nạn gây ra hỏa hoạn thiêu rụi nhiều phương tiện chỉ trong vài phút.

