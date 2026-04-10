Xe container đè ôtô 7 chỗ, cửa ngõ TP HCM kẹt kéo dài

Ôtô đầu kéo va chạm ôtô 7 chỗ trên đường Võ Chí Công, đoạn cầu Phú Hữu, khiến tuyến cửa ngõ phía đông ùn tắc khoảng 3 km suốt hai giờ, sáng 10/4.

Khoảng 6h, xe đầu kéo chở container 40 feet chạy trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Phú Hữu về Khu công nghệ cao. Khi đến cầu Phú Hữu, phương tiện này va vào ôtô 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước, đẩy xe ép sát lan can cầu. Phần đầu ôtô bị hư hỏng nặng, không xảy ra thương vong.

Xe đầu kéo va chạm ôtô 7 chỗ, đẩy xe này vào lan can cầu Phú Hữu. Ảnh: Trần Linh

Sau tai nạn, hai xe nằm chắn ngang một làn đường trên tuyến vành đai 2, đoạn kết nối Khu công nghệ cao, đường Võ Nguyên Giáp và cầu Phú Mỹ, khiến giao thông ùn ứ kéo dài. Nhiều xe đầu kéo, xe tải nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Đến 9h, CSGT hoàn tất xử lý hiện trường, di dời các xe gặp nạn, giao thông qua khu vực dần ổn định.

Dòng xe ùn tắc kéo dài trên đường Võ Chí Công sau tai nạn. Ảnh: Trần Linh

Đường Võ Chí Công dài hơn 13 km, nối từ cầu Phú Mỹ đến khu vực cầu Rạch Chiếc - Xa lộ Hà Nội, là trục kết nối cảng Cát Lái, trung tâm Thủ Thiêm với các tỉnh miền Đông. Tuyến có mật độ xe tải, container lớn nên thường xuyên ùn tắc.

Đình Văn