Xe container đè ôtô 7 chỗ, cửa ngõ TP HCM kẹt kéo dài

Khoảng 6h, xe đầu kéo chở container 40 feet chạy trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Phú Hữu về Khu công nghệ cao. Khi đến cầu Phú Hữu, phương tiện này va vào ôtô 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước, đẩy xe ép sát lan can cầu. Phần đầu ôtô bị hư hỏng nặng, không xảy ra thương vong.
Sau tai nạn, hai xe nằm chắn ngang một làn đường trên tuyến vành đai 2, đoạn kết nối Khu công nghệ cao, đường Võ Nguyên Giáp và cầu Phú Mỹ, khiến giao thông ùn ứ kéo dài. Nhiều xe đầu kéo, xe tải nối đuôi nhau di chuyển chậm.
Đến 9h, CSGT hoàn tất xử lý hiện trường, di dời các xe gặp nạn, giao thông qua khu vực dần ổn định.
Đường Võ Chí Công dài hơn 13 km, nối từ cầu Phú Mỹ đến khu vực cầu Rạch Chiếc - Xa lộ Hà Nội, là trục kết nối cảng Cát Lái, trung tâm Thủ Thiêm với các tỉnh miền Đông. Tuyến có mật độ xe tải, container lớn nên thường xuyên ùn tắc.
Đình Văn