Xe công nông tông tàu hỏa, ba ông cháu gặp nạn

Đăk LăkXe công nông chở ba ông cháu băng qua lối mở tự phát trên đường sắt ở xã Ô Loan va chạm tàu hỏa, khiến bé trai tử vong, hai người bị thương nặng, chiều 12/4.

Gần 15h, ông Trần Quang Mẫn, 60 tuổi, lái xe công nông (loại máy kéo nhỏ chở hàng, nông sản), chở hai cháu ruột là Trần Hữu Thiện, 10 tuổi, và Trần Nhật Lâm, 7 tuổi, đi lấy hàng trên tuyến đường thuộc thôn Phú Tân 2, xã Ô Loan.

Khi đến lối mở tự phát giao với đường sắt, xe va chạm với tàu SE9 kéo 13 toa chạy hướng Bắc – Nam. Cú tông khiến xe công nông bị hất văng lên đường ray, lật nghiêng, nằm cách toa đầu khoảng 5 m về bên phải theo hướng tàu chạy.

Hiện trường xe công nông bị tàu hoả tông hư hỏng. Ảnh: Minh Khuê

Ba ông cháu bị văng khỏi xe khoảng 7 m. Bé Thiện tử vong tại chỗ; ông Mẫn và cháu Lâm bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu, cách hiện trường khoảng 17 km.

Tai nạn làm xe công nông hư hỏng nặng, biến dạng. Đầu tàu bị gãy ống nước, móp thùng máy bơm. Nhân viên đường sắt cử người ở lại hiện trường phối hợp xử lý, còn đoàn tàu tiếp tục hành trình sau khi kiểm tra đủ điều kiện an toàn.

Lối mở tự phát giao với đường sắt nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Minh Khuê

Theo nhân chứng, trước lúc xảy ra tai nạn, nhiều người dân đã hô hoán nhưng tài xế xe công nông không nghe thấy, vẫn tiếp tục băng qua đường sắt.

Cơ quan chức năng cho biết tai nạn xảy ra do xe công nông tự ý băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Bùi Toàn