Xe chở 100 con lợn bệnh vào Nam tiêu thụ

Quảng TrịTài xế chở 100 con lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi từ Hưng Yên vào miền Nam tiêu thụ, khi qua phường Nam Đông Hà thì bị phát hiện và tiêu hủy.

Ngày 6/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với phường Nam Đông Hà tiêu hủy 100 con lợn không có giấy tờ kiểm dịch, bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Chiều hai ngày trước, tại trạm cân Nam Đông Hà, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải do tài xế Vũ Văn Biển, trú xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên điều khiển. Trên xe chở 100 con lợn thương phẩm, trọng lượng mỗi con khoảng 70 kg. Tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch.

Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 đã lấy mẫu lợn kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ số lợn trên nhiễm dịch tả lợn châu Phi nên được đưa đi tiêu hủy.

Số lợn chở trên xe nhiễm virus dịch tả châu Phi. Ảnh: Minh Anh

Tài xế Biển khai được thuê vận chuyển số lợn từ Hưng Yên vào Nam, không nắm rõ nguồn gốc cũng như không có giấy tờ liên quan. Theo thỏa thuận, sau khi giao hàng tại địa điểm định sẵn, tài xế sẽ nhận tiền công. Tuy nhiên, sau khi số lợn bị xác định nhiễm bệnh, tài xế không thể liên lạc với chủ hàng. Lực lượng chức năng đang xác minh nguồn gốc số lợn.

Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở lợn do virus gây ra, có thể xảy ra quanh năm, tỷ lệ chết gần 100%. Virus có sức đề kháng cao, tồn tại lâu ngoài môi trường và trong thịt lợn, lây qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.

Đắc Thành