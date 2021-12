Xe cào cào điện dành cho ông già Noel

MỹMẫu Super73-RX sơn hai tông màu trắng-đỏ - màu sắc đặc trưng của mùa Giáng sinh - và một số đặc điểm dành cho ông già Noel.

Hãng xe điện Mỹ Super73 mang đến sản phẩm đặc biệt với chủ đề Santa. Xe được dựng lên từ mẫu Super73-RX nguyên bản - cũng là sản phẩm chủ đạo của thương hiệu này.

Công suất xe 2,7 mã lực từ gói pin 960 Wh, hành trình 61 km mỗi lần sạc ở chế độ Unlimited. Nhưng còn hai chế độ khác và RX có thể chạy được tối đa 120 km mỗi lần sạc.

Mẫu xe điện RX với chủ đề Giáng sinh. Ảnh: Super73

Có một màn hình LCD nhỏ hình tròn trên tay lái bên trái để hiển thị tốc độ, hành trình và tổng quãng đường. Một ứng dụng cho phép gửi hướng dẫn đường đi lên màn hình.

Bộ khung của Super73-RX làm từ hợp kim nhôm thường sử dụng trong hàng không. Bên cạnh đó là một loạt phụ kiện được lắp gần như mọi chỗ trên khung xe hoặc chắn bùn cả trước và sau.

Màu sơn theo chủ đề Giáng sinh phủ khắp xe. Từ "bình xăng" (nơi giờ đây là nơi để ắc-quy), bộ khung, chắn bùn, đèn và hệ thống theo. Yên xe bọc da trắng-đỏ và lấy cảm hứng từ chiếc yên ngựa. Bàn đạp và xích xe cũng là màu trắng. Chính giữa bộ khung là một chiếc túi đựng đồ màu đỏ.

RX mang chủ đề Giáng sinh, nhưng mới đây, Super73 phải thông báo rằng nhiều khách hàng không thể nhận xe theo đúng lịch do hệ thống vận chuyển gặp khó khăn do nhiều lý do khách quan. Tại Mỹ, RX bản tiêu chuẩn có giá từ 3.500 USD.

Mỹ Anh (theo Electrek)