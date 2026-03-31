MỹÔtô của hai phụ huynh chạy theo sau vô tình ghi lại cảnh tai nạn kinh hoàng của xe buýt chở 26 học sinh đi dã ngoại.

Vụ tai nạn xảy ra giữa trưa, liên quan đến xe buýt trường học, xe tải chở vật liệu xây dựng và một phương tiện khác, trên tuyến đường cao tốc ở hạt Carroll, bang Tennessee, ngày 27/3.

Xe buýt trường học đâm xe tải ngược chiều, hai học sinh tử vong Video: WSMV

Theo Xaviel và Rosalee Lugo, con gái họ, Xelani, học sinh lớp 8, rất hào hứng với chuyến đi thực tế đến giải đua xe Greenpower USA Toyota Hub City Grand Prix diễn ra ngày 27-28/3 tại Rockabillys Baseball Stadium ở thành phố Jackson.

Xelani và các bạn cùng lớp từ trường trung học Kenwood ở Clarksville sẽ tham gia cuộc đua với chiếc xe điện mà các em đã dành cả năm để tự chế tạo.

Nhưng rồi xe buýt va chạm với một xe tải chở vật liệu xây dựng của Sở Giao thông Vận tải Tennessee và một phương tiện khác. Hơn 20 học sinh và 4 giáo viên đang ở trên xe buýt khi tai nạn xảy ra, trong đó hai học sinh đã thiệt mạng.

Trên xe buýt, Xelani cho biết em mất một lúc để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Mọi người khóc. Tiếng ồn rất lớn. Thật hỗn loạn. Những người ở phía sau chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một vụ va chạm nhỏ. Họ nói với mọi người 'Cứ bình tĩnh'. Họ không biết phần trước bị hư hại đến mức nào. Nhưng từ chỗ em đứng, em có thể thấy mọi người gục xuống. Có máu trên sàn", cô bé kể lại.

Gia đình Lugo cho biết họ đang cùng lớp đi tham quan dã ngoại ngày hôm đó và chứng kiến tai nạn xảy ra. Cả hai bố mẹ ngay lập tức hành động và bắt đầu kéo các con ra khỏi xe buýt trước khi họ biết con gái mình có ổn không.

Họ nói rằng một trong những giáo viên trên xe, thầy Winn, đã giúp đỡ, mặc dù thầy bị thương. Họ nói rằng thầy từ chối xuống xe cho đến khi tất cả các em học sinh đã được đưa ra ngoài.

Xelani được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện cùng một số bạn học. Em được chẩn đoán bị chấn thương đầu và đã được xuất viện vào tối muộn cùng ngày.

Cảnh sát giao thông Tennessee cho biết cuộc điều tra về vụ tai nạn vẫn đang tiếp diễn.

Mỹ Anh (theo WHSV)