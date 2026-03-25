Xe ben và ôtô đầu kéo chở hạt điều bốc cháy sau va chạm

TP HCMVa chạm giữa ôtô ben và xe đầu kéo chở container chứa hạt điều trên ĐT 744 khiến cả hai lật bên đường, bốc cháy dữ dội, rạng sáng 25/3.

Khoảng 3h, nam tài xế lái xe ben biển số TP HCM chạy trên ĐT 744 theo hướng Dầu Tiếng đi Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ). Khi đến nút giao với đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thanh An, xe này va chạm mạnh với container biển số Đồng Nai chở hạt điều.

Xe ben và ôtô đầu kéo chở hạt điều bốc cháy sau va chạm Cảnh giải cứu tài xế và phụ xe sau vụ cháy. Video: Thái Hà

Cú tông khiến container lật nhào, hàng chục tấn hạt điều tràn xuống đường rồi bốc cháy. Người dân nhanh chóng phá cửa, đưa tài xế và phụ xe đầu kéo ra ngoài, cả hai bị thương nhẹ.

Do hạt điều khô dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan sang xe ben, thiêu rụi cả hai phương tiện.

Cảnh sát PCCC Công an TP HCM khu vực Bình Dương điều động nhiều xe đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Vụ tai nạn không gây thương vong. Nguyên nhân đang được điều tra.

Phước Tuấn