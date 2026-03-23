Xe bán tải mất lái trong sương mù gây tai nạn liên hoàn

Phú ThọXe bán tải trượt ngang khi vượt trong khúc cua, gây va chạm liên hoàn với ôtô và xe máy phía sau, sáng 21/3.

Tình huống giao thông: Sương mù dày đặc trên đoạn đường đèo qua Mai Châu làm hạn chế tầm nhìn. Xe bán tải vượt qua xe gắn camera hành trình ở khúc cua rồi mất lái, thân xe xoay ngang ở làn ngược chiều. Đúng lúc đó, một xe con đi tới không kịp phản ứng nên va chạm bán tải, khiến phần thân bên phải của xe con bị hư hại.

Tai nạn liên hoàn khi bán tải mất lái Video: CTV

Phía sau xe con, một xe máy chở hai người do bất ngờ đã phanh gấp, khiến xe mất kiểm soát và trượt dài trên mặt đường. Cả người và xe tiếp tục trượt về phía trước, suýt va vào bánh của xe có gắn camera hành trình. May mắn, xe gắn camera hành trình đã kịp thời dừng lại.

Kỹ năng lái xe: Trong điều kiện sương mù dày đặc và mặt đường trơn trượt, người lái xe cần chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường để có đủ thời gian xử lý khi xảy ra sự cố. Việc vượt xe trong hoàn cảnh tầm nhìn hạn chế là rất rủi ro, vì vậy chỉ nên thực hiện khi thật sự cần thiết và đảm bảo quan sát rõ ràng.

Khi xe có dấu hiệu mất lái hoặc trượt bánh, điều quan trọng là tài xế phải giữ bình tĩnh, tránh đánh lái hoặc phanh gấp, thay vào đó nên nhả ga từ từ và điều chỉnh vô lăng theo hướng trượt để lấy lại kiểm soát. Tài xế cũng cần quan sát xa và dự đoán tình huống từ sớm, đặc biệt trên các tuyến đường đèo núi hoặc khi thời tiết xấu. Trong trường hợp cần phanh, nên phanh nhẹ và đều để giữ ổn định cho xe, tránh gây trượt bánh hoặc mất lái. Ngoài ra, việc sử dụng đèn chiếu gần hoặc đèn sương mù sẽ giúp tăng khả năng nhận diện giữa các phương tiện.

Phạm Hải