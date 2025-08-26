Xe bán tải mất lái trên đường ướt, lộn vòng qua đầu ôtô khác

Thái LanMất lái trên mặt đường ướt, chiếc bán tải đâm vào dải phân cách, nảy lên và lộn vòng, đập trúng ít nhất 2 ôtô ngược chiều.

Xe bán tải mất lái lộn vòng trên đầu ôtô khác Video: ThaiBJA

Trời mưa và mặt đường trơn ướt khiến chiếc bán tải Isuzu chạy tốc độ cao mất lái gây tai nạn liên hoàn. Sự việc xảy ra trước Trung tâm hành chính tỉnh Rayong, sáng 22/8 khiến 5 người bị thương.

Tại hiện trường, chiếc bán tải nằm lật nghiêng giữa đường. Một người đàn ông 56 tuổi, là tài xế của chiếc Toyota Vios bị đâm trúng, mắc kẹt trong xe, đầu bị rách và chảy máu. May mắn cả 5 người bị thương đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Hai ôtô khác bị liên lụy là xe Honda HR-V gắn camera hành trình và một chiếc Toyota khác. Ngoài ra, một người đi xe máy cũng bị va chạm. Điều tra ban đầu cho biết tài xế xe bán tải, 33 tuổi, đang vội đi làm nên chạy xe nhanh dù đường trơn ướt dẫn đến mất lái.

Các nhà chức trách kêu gọi các tài xế, đặc biệt là trong mùa mưa khi đường trơn trượt, cần giảm tốc độ, lái xe cẩn thận và giữ khoảng cách an toàn.

Mỹ Anh (theo CH3 Plus)