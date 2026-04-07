Xây nhà một tầng cho người lớn tuổi ở quê như nào cho an toàn?

Tôi chuẩn bị xây nhà cho bố mẹ ở Tây Ninh nhưng phân vân giữa việc làm thêm gác lửng và bố trí không gian để an toàn với người lớn tuổi.

Bố mẹ tôi năm nay ngoài 65 tuổi, đang ở căn nhà cấp 4 xây từ những năm 1990 tại Tây Ninh. Ngôi nhà đã xuống cấp, mái tôn dột, tường nứt nhiều chỗ, nền nhà thấp hơn mặt đường nên mùa mưa hay bị ngập. Gia đình tôi dự định phá dỡ căn nhà cũ, xây mới hoàn toàn trên khu đất rộng 100 m2, với chi phí dự kiến khoảng 1 tỷ đồng, gồm phần thô và hoàn thiện cơ bản.

Tôi và em gái đều làm việc tại TP HCM, chỉ về thăm bố mẹ vào cuối tuần hoặc dịp lễ. Ban đầu tôi định xây nhà một tầng, nhưng bố tôi muốn có thêm gác lửng để làm nơi cất đồ và chỗ ngủ khi con cháu về chơi. Tôi đang phân vân mấy vấn đề:

Bố tôi nói gác lửng chỉ sử dụng khi con cháu về, nhưng tôi lo thực tế ông bà vẫn thường xuyên lên xuống để dọn dẹp hoặc cất đồ đạc. Cầu thang lên gác lửng thường dốc và hẹp hơn loại bình thường, với người hay đau lưng, khớp thì rất nguy hiểm. Có nên bỏ gác lửng, thay bằng giải pháp khác không?

Với nhà có người già, an toàn trong thiết kế, vật liệu sử dụng là ưu tiên hàng đầu. Tôi băn khoăn việc lắp một số thiết bị chuyên dụng trong nhà như hệ thống tay vịn dọc hành lang, trong nhà vệ sinh, gạch chống trơn trượt... Các loại vật liệu này có độ bền, tốn chi phí hơn nhiều so với vật liệu thông thường hay không?

Tây Ninh có khí hậu nắng nóng khắc nghiệt gần như quanh năm, trong khi bố mẹ tôi tiết kiệm, hầu như không bật điều hòa. Tôi muốn ngôi nhà được thiết kế tận dụng tối đa thông gió và cách nhiệt tự nhiên, nhưng không biết với ngân sách này giải pháp nào vừa túi tiền, hiệu quả.

Mong độc giả có kinh nghiệm chia sẻ những lưu ý khi thi công. Xin cảm ơn!

Độc giả: Phương Vy (Tây Ninh)