Xâm hại tình dục cháu họ 10 tuổi

Hải PhòngÔng Nguyễn Thanh Sơn, 51 tuổi, khai đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu họ 10 tuổi sau khi lừa cho vỏ chai nhựa để đổi kem.

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thanh phố Thái Bình, cho biết ông Sơn bị bắt với cáo buộc xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi vào đêm 31/3.

Theo công an, nghi can đã thừa nhận việc làm đồi bại với cháu họ 10 tuổi. Trước đó, ông phủ nhận khi bị công an triệu tập hôm 29/3.

Vụ án được điều tra từ đơn tố cáo ngày 29/3 của mẹ một bé gái trú tại thành phố Thái Bình. Vào cuộc điều tra, công an làm rõ, chiều 19/3, ông Sơn đi xe máy điện ra trang trại, khi ngang qua nhà bé gái, không thấy người lớn ở nhà nên nảy sinh ý đồ xấu. Ông lừa nói có ít vỏ chai lọ nhựa cho bé để đổi lấy kem. Đứa trẻ tin lời đi theo và bị xâm hại tình dục ở trang trại.

Ngày 27/3, con gái kêu đau, người mẹ gặng hỏi mới hay biết.

