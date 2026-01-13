Xác minh nguồn tin 'để lọt tội phạm' ở vụ án tài xế tông chết nữ sinh Vĩnh Long

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ án nữ sinh ở Vĩnh Long bị xe tải tông tử vong từ hai năm trước.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ngày 4/9/2024. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo quyết định vừa ban hành, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao phục hồi giải quyết nguồn tin về "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Việc này được tiến hành do "đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu".

Theo hồ sơ, sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung, 34 tuổi, lái xe tải từ xã Vàm Vòng đến xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi thấy xe bán tải phía trước dừng bên lề phải, Trung bật đèn tín hiệu và lấn sang làn bên trái để vượt.

Cùng lúc, ba nữ sinh đang đi xe đạp điện chiều ngược lại. Một em đi trước phát hiện xe tải của Trung nên dừng lại do đường hẹp. Nữ sinh 14 tuổi phía sau không kịp dừng, va chạm với xe bạn, ngã xuống đường bị xe tải của Trung cán trúng và tử vong tại bệnh viện.

Ban đầu, Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội". Gia đình nạn nhân khiếu nại song VKSND huyện Trà Ôn và Công an tỉnh Vĩnh Long đều bác đơn.

Sáng 28/4, Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha của nữ sinh tử vong) đã cầm súng ngắn xông vào nhà bắn gục Trung, sau đó tự sát. Vài ngày sau, sau khi kiểm tra hồ sơ, VKSND Tối cao cho rằng các quyết định bác khiếu nại chưa đảm bảo căn cứ pháp luật. Hồ sơ vụ việc cho thấy Trung đã tránh, vượt xe không đảm bảo an toàn khi phía trước có chướng ngại vật và xe ngược chiều. Hành vi này có dấu hiệu tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 7/5/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, xác định việc tài xế Trung lấn sang bên trái để vượt là nguyên nhân chính gây tai nạn.

Sau gần một tháng điều trị, Trung xuất viện trong tình trạng di chứng nặng nề, liệt hoàn toàn nửa người, tri giác gần như mất hoàn toàn. Đến 5/8/2025, anh ta bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, cho tại ngoại.

Cuối tháng 5/2025, gia đình nữ sinh gửi đơn tố giác tội phạm đề nghị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm rõ các hành vi: ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm xảy ra tại Công an huyện Trà Ôn (cũ), trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Ngày 7/11/2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan vụ việc đang được xem xét, nhưng chưa nhận được kết quả.

Thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, trong khi những tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự, nên ngày 13/11/2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Liên quan vụ việc, cuối năm 2025, Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định tạm đình chỉ điều tra với Trung, sau khi kết luận giám định xác định tài xế này mắc bệnh lý tâm thần, cho đi điều trị theo quy định.

Trong khi đó, phía gia đình nữ sinh cho biết đã kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long xem xét giám định lại sức khỏe của tài xế này.

An Bình