Xác minh tài khoản đưa tin sai vụ Juky San chụp ảnh áo tắm ở Giếng Tiên

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai rà soát tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật về vụ Juky San chụp ảnh ở Giếng Tiên để xử lý.

Ngày 31/3, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở cho biết sau khi ca sĩ Juky San đăng bộ ảnh mặc bikini ngâm mình trong Giếng Tiên tại Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại bộ ảnh này kèm thông tin, bình luận chưa đúng, có dấu hiệu thổi phồng vấn đề. "Chúng tôi sẽ xử lý nếu những thông tin sai sự thật ảnh hưởng tới hình ảnh ngành du lịch của tỉnh", bà Diệu Hạnh nói.

Hình ảnh Juky San chụp ảnh trong Giếng Tiên vấp phản ứng.

Theo lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông, Giếng Tiên là một điểm đến tham quan du lịch tại danh thắng Eo Gió. Địa danh này không phải di tích văn hóa hoặc di tích lịch sử cần được bảo vệ theo quy định của ngành văn hóa.

Từ lâu vùng núi đá bên trên Giếng Tiên có một khe nước ngầm nhỏ chảy nước ngọt xuống dưới. Người dân địa phương thấy mạch nước ngọt nên dùng đá cuội xây chặn lại thành một ao nhỏ trữ nước ngọt. Hiện nay nguồn nước này chủ yếu được dân địa phương, du khách dùng tắm tráng sau khi tắm nước biển. Giếng Tiên cũng là một điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi tham quan Eo Gió. Ngoài ra, việc dân địa phương đặt tên Giếng Tiên chủ yếu để xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch, thu hút du khách, không có ý nghĩa về văn hóa tâm linh.

Trước đó, trên trang cá nhân Juky San đăng loạt ảnh diện áo tắm họa tiết chấm bi, ngâm mình trong Giếng Tiên. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là nơi linh thiêng, chỉ trích cô làm ảnh hưởng đến cảnh quan lẫn giá trị văn hóa dân gian của địa phương.

Trước phản ứng của dư luận, ngày 30/3, Juky San xin lỗi vì không tìm hiểu kỹ trước thông tin cảnh quan thiên nhiên của địa phương. Êkíp Juky San cho biết đã rà soát, gỡ bỏ các hình ảnh của cô trên các nền tảng số.

Juky San tên thật Trần Thị Dung, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ). Nghệ danh của cô lấy cảm hứng từ một nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản. Cô được khán giả chú ý tại The Voice Vietnam 2019 với chất giọng trong trẻo. Cô từng gây sốt qua dự án thể hiện các bản nhạc Hoa lời Việt như Phương xa, Tiêu dao tuyệt nhất, MV Phải chăng em đã yêu. Năm 2025, ca sĩ tham gia Em xinh say hi, vào đến chung kết. Đầu năm, Juky San phát hành album đầu tay Đẫm tình đánh dấu chặng đường làm nghề.

Trần Hóa - Hoàng Dung