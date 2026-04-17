Xác định hai cặp đấu bán kết Europa League

Aston Villa - Nottingham Forest và Braga - Freiburg là hai cặp bán kết được chờ đợi ở Europa League 2025-2026.

Ở lượt về tứ kết hôm qua, Nottingham Forest thắng đội khách Porto 1-0 nhờ công Morgan Gibbs-White để đi tiếp với tổng tỷ số 2-1. Aston Villa gây ấn tượng mạnh hơn khi đè bẹp Bologna 4-0 nhờ các bàn của Ollie Watkins, Emiliano Buendia, Morgan Rogers, Ezri Konsa để vào bán kết với tổng tỷ số 7-1.

Ollie Watkins mừng bàn trong trận Aston Villa thắng Bologna 4-0 ở lượt về tứ kết Europa League trên sân Villa Park, Birmingham, Anh ngày 16/4/2026. Ảnh: UEFA

Trong đó, Ollie Watkins tiếp tục là điểm sáng khi chạm mốc 100 bàn trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập Aston Villa. Anh trở thành cầu thủ thứ ba tại Ngoại hạng Anh đạt cột mốc này trong cùng giai đoạn, sau Mohamed Salah (Liverpool) và Erling Haaland (Man City). Watkins đồng thời chạm mốc 10 bàn tại các Cup châu Âu - thành tích tốt nhất trong lịch sử Aston Villa.

"Đây là cột mốc mà mọi tiền đạo đều hướng tới. Mục tiêu tiếp theo của tôi là 100 bàn tại Ngoại hạng Anh. Cả đội đang đạt phong độ cao và còn rất nhiều mục tiêu phía trước", Watkins nói về trận bán kết gặp Nottingham Forest.

Aston Villa và Nottingham Forest tạo nên cặp bán kết toàn Anh đầu tiên ở đấu trường châu Âu kể từ khi Arsenal gặp Man Utd tại Champions League năm 2009. Còn lần gần nhất điều này xảy ra ở Europa League là năm 1973, khi Liverpool đối đầu Tottenham.

Nhánh thi đấu vòng knock-out Europa League mùa 2025-2026. Ảnh: UEFA

Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Braga và Freiburg. Trong đó, Braga gây ấn tượng mạnh khi thắng ngược Betis 4-2 ở lượt về tứ kết, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 5-3. Freiburg thì thắng 3-1 trên sân Celta Vigo để đi tiếp với tổng tỷ số 6-1.

Đây là lần đầu tiên Freiburg vào bán kết một giải đấu châu Âu. Freiburg cũng là một trong hai đại diện Bundesliga góp mặt ở bán kết các Cup châu Âu mùa này, bên cạnh Bayern Munich - đội đã vượt qua Real Madrid ở Champions League.

Sau chiến thắng trên đất Tây Ban Nha, HLV Julian Schuster bày tỏ sự tự hào về các học trò, nhấn mạnh tinh thần duy trì phong độ ổn định qua hai lượt trận. Đội trưởng Vincenzo Grifo đánh giá cao màn trình diễn của toàn đội, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội khi đối thủ dâng cao. Tiền vệ người Italy cho rằng Freiburg đã kiểm soát tốt thế trận và xứng đáng đi tiếp.

Các trận lượt đi bán kết Europa League diễn ra ngày 30/4, lượt về sau đó một tuần. Chung kết sẽ diễn ra ngày 20/5 tại sân Besiktas, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhánh thi đấu vòng knock-out Conference League mùa 2025-2026. Ảnh: UEFA

Hai cặp bán kết Conference League cũng được xác định, là Rayo Vallecano đấu Strasbourg và Crystal Palace đụng độ Shakhtar Donetsk.

Các trận lượt đi bán kết diễn ra ngày 30/4, lượt về sau đó một tuần. Chung kết sẽ diễn ra ngày 27/5 tại Red Bull Arena ở Leipzig, Đức.

