Xác định đủ 6 trận tranh vé vớt World Cup 2026

Bosnia & Herzegovina gặp Italy là một trong sáu trận đấu đã được xác định nhằm tranh những suất cuối cùng dự World Cup 2026.

Ở khu vực châu Âu, bốn trận chung kết play-off sẽ diễn ra đồng loạt lúc 20h45 CET (tức 1h45 sáng 1/4, giờ Hà Nội). Các trận đấu gồm: Bosnia & Herzegovina - Italy (nhánh A), Thụy Điển - Ba Lan (nhánh B), Kosovo - Thổ Nhĩ Kỳ (nhánh C) và CH Czech - Đan Mạch (nhánh D). Các trận tranh vé chỉ diễn ra một lượt, đội thắng sẽ đến Mỹ, Canada và Mexico dự vòng chung kết.

Tiền đạo Edin Dzeko (số 11) mừng bàn gỡ hòa cùng đồng đội trong trận Bosnia & Herzegovina gặp Wales tại sân Cardiff City, thành phố Cardiff, Xứ Wales ngày 26/3/2026. Ảnh: Reuters

Tâm điểm đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Bosnia & Herzegovina và Italy tại Zenica. Italy bước vào trận đấu này với áp lực lớn, sau khi vắng mặt ở hai kỳ World Cup gần nhất. Đoàn quân Gennaro Gattuso vừa vượt qua Bắc Ireland 2-0 tối 26/3, trong một trận đấu không quá thuyết phục nhưng đủ để hoàn thành mục tiêu.

Bàn thắng của Sandro Tonali giúp Italy khai thông bế tắc, trước khi Moise Kean ấn định chiến thắng. Dù chưa đạt phong độ cao nhất, Italy vẫn là đội giàu truyền thống nhất còn lại ở vòng play-off, với bốn lần vô địch World Cup. Điều đó khiến họ được đánh giá nhỉnh hơn Bosnia, đội vừa trải qua trận đấu kéo dài đến loạt luân lưu trước Wales.

Bosnia & Herzegovina bước vào trận chung kết với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 4-2 trên loạt cân não. Lão tướng Edin Dzeko tiếp tục là điểm tựa khi ghi bàn gỡ hòa trong thời gian thi đấu chính thức. Ở tuổi 40, Dzeko vẫn đóng vai trò thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần, giúp Bosnia nuôi hy vọng trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014.

CĐV Italy trên khán đài trước trận gặp Northern Ireland tại sân New Balance Arena, Bergamo, Italy ngày 26/3/2026. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, nhánh B chứng kiến cuộc đọ sức giữa Thụy Điển và Ba Lan - hai đội sở hữu hàng công chất lượng. Thụy Điển gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Ukraine 3-1, với cú hat-trick của Viktor Gyokeres. Tiền đạo đang khoác áo Arsenal cho thấy phong độ bùng nổ, trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng Bắc Âu.

Phía bên kia, Ba Lan ngược dòng đánh bại Albania 2-1 nhờ kinh nghiệm của Robert Lewandowski và sự tỏa sáng của Piotr Zielinski. Với tham vọng góp mặt ở kỳ World Cup thứ 10 trong lịch sử, Ba Lan chắc chắn không muốn dừng bước trước ngưỡng cửa cuối cùng.

Nhánh C là màn so tài giữa Kosovo và Thổ Nhĩ Kỳ - hai đội bóng mang màu sắc đối lập. Kosovo tạo nên trận đấu hấp dẫn ở bán kết khi đánh bại Slovakia 4-3 trong cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Đây là cơ hội lịch sử để Kosovo lần đầu tiên dự World Cup.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Romania với tỷ số tối thiểu 1-0. Dù không chơi quá thuyết phục, đội bóng này vẫn sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là tiền vệ Arda Guler - người kiến tạo cho bàn thắng duy nhất của hậu vệ Ferdi Kadioglu. Nếu chơi đúng phong độ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có nhiều khả năng dự World Cup nhờ chất lượng đội hình.

Ở nhánh D, CH Czech sẽ tiếp Đan Mạch trên sân nhà Praha. Czech trải qua hành trình đầy cảm xúc khi lội ngược dòng trước Ireland, từ bị dẫn 0-2 đến hòa 2-2 rồi thắng trên loạt luân lưu.

Tiền đạo Jan Kliment (CH Czech) mừng chiến thắng ở loạt luân lưu sau trận gặp CH Ireland tại sân Fortuna Arena, thành phố Praha, CH Czech ngày 26/3/2026. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Đan Mạch lại đang có phong độ cao. Chiến thắng 4-0 trước Bắc Macedonia cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng Bắc Âu, với các cầu thủ như Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen và Christian Norgaard đều để lại dấu ấn. Vì thế, sẽ là bất ngờ nếu Đan Mạch không thể dự World Cup.

Bên cạnh bốn suất của châu Âu, hai vé còn lại được xác định thông qua play-off liên lục địa diễn ra tại Mexico. Trận chung kết thứ nhất là cuộc đối đầu giữa Iraq và Bolivia. Đại diện Nam Mỹ đã ngược dòng đánh bại Suriname 2-1, ghi hai bàn chỉ trong tám phút để lật ngược tình thế trong trận tối 26/3.

Bolivia đang hướng tới lần đầu dự World Cup kể từ năm 1994, trong khi Iraq có lợi thế về thứ bậc FIFA (59 so với 76). Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi đội thắng sẽ góp mặt ở bảng đấu có những tên tuổi như Pháp, Senegal và Na Uy.

Tiền đạo Enzo Monteiro (Bolivia, áo xanh) tranh bóng với Myenty Abena (Suriname) trong trận tại sân BBVA, thành phố Monterrey, Mexico ngày 26/3/2026. Ảnh: Reuters

Trận chung kết còn lại là giữa CHDC Congo và Jamaica. Congo được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và vị trí trên bảng thứ bậc FIFA, nhưng yếu tố bất ngờ luôn hiện hữu ở các trận play-off kiểu này.

Tổng cộng, 6 vé cuối cùng sẽ được trao sau ngày 31/3, khép lại quá trình vòng loại kéo dài và xác định đầy đủ 48 đội dự World Cup 2026. Điểm chung của tất cả các trận đấu sắp tới là tính chất "được ăn cả, ngã về không". Không có lượt về, không có cơ hội sửa sai, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả giấc mơ World Cup.

Hoàng An tổng hợp