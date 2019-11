Malaysia - Indonesia: Quyết chiến vì danh dự

*Malaysia - Indonesia: 19h45 hôm nay 19/11, trên VnExpress.

Thua cả bốn trận lượt đi, cơ hội đi tiếp với Indonesia gần như không còn. Sự đổ vỡ của chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với Indonesia bắt đầu từ trận thua ngược Malaysia 1-2 ở ngày ra quân. Vì thế, nếu giành chiến thắng trên sân kình địch, đó có thể xem như một lời tạ lỗi của họ dành cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, Indonesia không dễ làm được điều đó trong bối cảnh họ đang bất ổn ở vị trí HLV. Simon McMenemy không tham gia quá trình chuẩn bị trước trận đấu cùng đội, phó mặc nhiệm vụ đó cho trợ lý Yeyen Tumena. Báo chí Indonesia đưa tin rằng nhà cầm quân người Scotland đang đàm phán để chấm dứt hợp đồng và ông sẽ ra đi sau trận đấu với Malaysia.

Malaysia đang có tinh thần tốt trước trận đấu. Ảnh: Bernama.

Với Malaysia, tinh thần của họ đang lên sau khi đánh bại Thái Lan 2-1. Chiến thắng đó khẳng định sức mạnh của thầy trò Tan Cheng Hoe khi thi đấu trên sân nhà và đưa họ trở lại cuộc đua ở bảng G. Malaysia đang có sáu điểm, bằng UAE và chỉ kém đội nhì bảng Thái Lan một điểm. Thắng trận này, họ có thể chiếm ngôi nhì bảng nếu Thái Lan không thể giành ba điểm trên sân Việt Nam.

Trước trận đấu, Malaysia đã điều động 1400 cảnh sát để đảm bảo trật tự cho trận đấu này. Ở lượt đi, nhiều CĐV Malaysia đã bị CĐV Indonesia tấn công. Do vậy, ban tổ chức trận đấu lo ngại điều tương tự sẽ xảy ra ở lượt về. Vì nhiều mâu thuẫn, trận đấu giữa Malaysia và Indonesia luôn tiềm ẩn nguy cơ bạo lực trong và ngoài sân.

Dù Indonesia bị xem là yếu nhất bảng, HLV Tan Cheng Hoe cảnh báo học trò rằng Malaysia không thể xem thường đối thủ. Ông nói: "Trận đấu ngày mai sẽ hoàn toàn khác so với trận lượt đi khi Indonesia mang đến vài cầu thủ mới và một HLV mới. Họ đã đến đây sớm để chuẩn bị cho trận đấu và điều đó chứng tỏ sự nghiêm túc của họ".

Trợ lý HLV Yeyen Tumena sẽ chỉ đạo Indonesia ở trận đấu này. Ảnh: PSSI.

Trong khi đó, Yeyen Tumena dự báo một trận đấu khó khăn nhưng khẳng định Indonesia sẽ không buông xuôi. Ông nói: "Chúng tôi sẽ đối đầu một đội bóng tự tin - những người đã đánh bại Thái Lan 2-1. Tôi đã xem trận Malaysia đấu với Thái Lan và phải nói rằng họ chơi rất ấn tượng. Họ chơi bóng đá đơn giản nhưng tạo thành một tập thể đáng sợ. Malaysia có niềm tin rằng họ có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào. Chúng tôi chịu áp lực vì chưa thắng trận nào nên cần phải đoàn kết để cải thiện điểm số".

Indonesia có thành tích đối đầu tốt hơn với 39 chiến thắng so với 36 của đối thủ. Họ cũng có lợi thế về lực lượng vì Malaysia mất hai cầu thủ do án treo giò là tiền đạo Muhammad Syafiq Ahmad và hậu vệ Matthew Davies. Hậu vệ Muhammad Syahmi Safari cũng không thể ra sân do chấn thương. Tuy nhiên, không nhiều người cho rằng Indonesia có thể làm nên chuyện tại "chảo lửa" Bukit Jalil.

Quang Huy