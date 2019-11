Thông tin trước trận

Thái Lan là đội duy nhất mà Việt Nam không thắng trong bốn trận lượt đi ở bảng G (hoà 0-0). Cuộc tiếp đón đại kình địch trên sân nhà Mỹ Đình hôm nay là cơ hội để Việt Nam chứng tỏ sức mạnh của đội bóng số một Đông Nam Á. Nếu thắng, Việt Nam sẽ chấm dứt 21 năm không thể đánh bại Thái Lan trên sân nhà.

Thống kê này được đề cập nhiều trước trận đấu. Nhưng, HLV Nishino và cầu thủ Thái Lan cho rằng nó không có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, khi bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Ở lượt đi, HLV Park được đánh giá cao với chiến thuật phá lối chơi, giúp Việt Nam vô hiệu hóa các cầu thủ quan trọng của đối thủ. Tuy nhiên, cách tiếp cận đó có thể thay đổi khi Việt Nam đá sân nhà.

Hai đội đều có lực lượng tốt nhất. Thái Lan có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Tristan Do - những cầu thủ từng vắng mặt ở một hoặc vài trận trước do chấn thương hay thẻ phạt. HLV có đủ những quân bài như ở trận thắng UAE 1-0. Với việc cả hai HLV đều thích xoay chuyển chiến thuật dựa trên các cầu thủ đa năng, đây sẽ lại là một màn so tài đáng xem trên ghế huấn luyện.

Với người hâm mộ Việt Nam, mỗi trận đấu với Thái Lan luôn vượt khỏi tầm vóc của một trận đấu thông thường. Vì thế, HLV Park và học trò nhận sự kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, thành tích bất bại và khoảng cách an toàn về điểm số giúp họ phần nào đó bớt đi sức ép. Một chiến thắng sẽ khiến cho cửa vào vòng loại cuối cùng rộng mở với Việt Nam.

Việt Nam (đỏ) và Thái Lan ra quân bằng trận hoà 0-0 trên sân Thammasat hôm 5/9. Ảnh: Lâm Thoả.

Quang Huy - Quang Dũng