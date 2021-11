WHO công bố thông tin ban đầu về biến chủng Omicron

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28/11 công bố những thông tin mới về biến chủng Omicron, sau khi xếp nó vào nhóm đáng lo ngại.

Khuyến nghị của WHO dựa trên ý kiến từ Nhóm Cố vấn Kỹ thuật về Sự phát triển của virus. Theo đó, Omicron có một số đột biến ảnh hưởng đến đặc tính, chẳng hạn mức độ lây lan, độ nghiêm trọng của bệnh.

Các nhà khoa học Nam Phi và nhiều nơi trên thế giới đang nghiên cứu để hiểu rõ hơn về những khía cạnh của Omicron, đồng thời tiếp tục chia sẻ những phát hiện mới.

Về khả năng lây truyền, WHO vẫn chưa rõ liệu Omicron có dễ lây lan hơn so với những biến chủng khác, như Delta, hay không. Số người xét nghiệm dương tính nCoV ở Nam Phi đã tăng lên kể từ khi biến chủng xuất hiện. Giới dịch tễ học đang tìm hiểu thêm liệu Omicron có phải nguyên nhân trực tiếp, hay còn ảnh hưởng từ yếu tố khác.

Về mức độ nghiêm trọng của bệnh, WHO cũng chưa rõ liệu Omicron có gây ra triệu chứng nặng hơn hay không. Theo dữ liệu sơ bộ, tỷ lệ nhập viện hàng ngày ở Nam Phi tăng, song điều này có thể do tổng số ca nhiễm tăng lên nói chung, chứ không phải do Omicron. Hiện chưa có thông tin cho thấy triệu chứng mắc biến chủng mới khác với trước đó. Các ca nhiễm được báo cáo ban đầu là ở người trẻ, sinh viên đại học, có xu hướng biểu hiện nhẹ hơn. Song phải mất vài ngày đến vài tuần, mức độ nghiêm trọng của biến chủng mới lộ rõ.

Tất cả các biến chủng nCoV, kể cả Delta đang chiếm ưu thế toàn cầu, đều có thể gây bệnh nặng hoặc tử vong, đặc biệt với những người dễ tổn thương nhất. Do đó, WHO cho rằng phòng ngừa lây nhiễm từ đầu luôn là chìa khóa đẩy lùi dịch bệnh.

Bằng chứng sơ bộ của WHO cho thấy nguy cơ tái nhiễm Omicron có thể tăng lên so với các biến chủng đáng lo ngại khác. Tổ chức sẽ công bố thêm thông tin về vấn đề này trong vài tuần tới.

WHO đang làm việc sát sao với các chuyên gia để hiểu về tác động tiềm ẩn của biến thể với những biện pháp ứng phó hiện tại, bao gồm vaccine. Tổ chức nhận định tiêm chủng vẫn là yếu tố quan trọng giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong, chống lại các biến chủng đang lưu hành. Các vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong.

Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang phòng ngừa lây nhiễm Covid-19, ngày 28/11. Ảnh: AP

Hiệu quả của các xét nghiệm hiện tại: Các xét nghiệm PCR đang được sử dụng vẫn có thể phát hiện biến chủng Omicron, giống với những biến chủng khác. Giới chuyên gia đang nghiên cứu để xác định liệu xét nghiệm nhanh, xét nghiệm kháng nguyên có bị ảnh hưởng hay không.

Hiệu quả của phương pháp điều trị hiện tại: Corticosteroid và thuốc chẹn thụ thể IL6 vẫn hiệu quả điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng. Những phương pháp khác cần được đánh giá thêm, vì Omicron có nhiều đột biến hơn các chủng virus trước đây.

Khuyến cáo cho cá nhân: WHO đề nghị mỗi cá nhân giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh, đeo khẩu trang đúng cách, mở cửa sổ tại những không gian kín để giảm thiểu lây nhiễm, thường xuyên sát khuẩn tay, ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay để tránh giọt bắn, tiêm vaccine khi đủ điều kiện.

Khuyến cáo cho chính phủ: Vì Omicron đã được chỉ định là biến chủng đáng lo ngại, WHO khuyến nghị các nước tăng cường giám sát, giải trình tự gene virus của các ca dương tính, chia sẻ trình tự đó trên cơ sở công khai như GISAID, báo cáo các cụm dịch ban đầu cho tổ chức.

WHO đề nghị duy trì các biện pháp y tế công cộng, giảm tỷ lệ lây truyền Covid-19 nói chung, sử dụng phương pháp phân tích rủi ro và cách tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học.

Tổ chức cũng nhấn mạnh các nước nên sẵn sàng điều kiện, năng lực y tế công cộng để chủ động trước kịch bản số ca mắc sẽ tăng vọt trong thời gian tới.

Ngoài ra, điều rất quan trọng là sự bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine Covid-19 cần được giải quyết khẩn cấp để đảm bảo các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm nhân viên y tế và người cao tuổi, được tiêm đủ liệu trình. Việc tiếp cận điều trị và chẩn đoán khám chữa cũng cần thực hiện công bằng.

Hiện WHO đang phối hợp với nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới để tìm hiểu về Omicron. Tổ chức khuyến khích các nước thu thập và chia sẻ dữ liệu bệnh nhân thông qua Nền tảng Dữ liệu lâm sàng Covid-19, mô tả nhanh triệu chứng của người mắc bệnh. Nhiều thông tin quan trọng như khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng của bệnh, triệu chứng, hiệu quả của vaccine... được kỳ vọng sẽ có câu trả lời trong vài tuần tới.

Thục Linh (Theo WHO)