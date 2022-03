WGC-Dell Technologies Match Play vất vả thế nào?

MỹGiải trong nhóm World Golf Championship (WGC) thuộc PGA Tour diễn ra trong năm ngày, theo thể thức đấu hố, gồm ba trận vòng tròn và bốn trận loại trực tiếp.

"Tôi về nhà vào tối Chủ nhật, nghỉ cả ba hôm sau mà vẫn mệt lả. Đánh bảy trận trong năm ngày là thế đấy. Xong giải là tôi gần như kiệt sức lẫn tinh thần", Billy Horschel kể về thể trạng bản thân sau khi vô địch WGC-Dell Technologies Match Play 2021.

Horschel xem cuộc đua bảy trận trong năm ngày ở WGC-Dell Technologies Match Play là thử thách lớn về thể lực với các golfer dự giải. Ảnh: USA Today

Giải này năm 2022 vẫn theo thông lệ mở màn vào thứ Tư, 23/3 trong tổ hợp golf Austin Country Club ở Texas. Ba ngày đầu, các đấu thủ đánh vòng tròn trong nhóm bốn, có phân loại hạt giống theo bảng thứ bậc golf nam thế giới (OWGR), mỗi ngày một trận. Hai ngày còn lại đều hai trận, tương đương 36 hố mỗi ngày.

Năm ngoái, Horschel thắng sáu trong bảy trận, trong đó hạ Scottie Scheffler ở chung kết. Horschel lĩnh 1,82 triệu USD trong quỹ thưởng 10,5 triệu USD. Quỹ năm nay tăng lên mức 12 triệu USD.

Cuộc đấu hố ở Texas cách major Masters ở Georgia khoảng 10 ngày. Năm ngoái, Horschel có một tuần dưỡng sức, nhưng thời gian đó không đủ để anh đạt "công suất tối đa" cho sự kiện đầu trong bộ tứ danh giá truyền thống. Và tại Masters 2021, Horschel cán đích T50.

Ảnh hưởng thể chất từ Dell Match Play và thời gian chuẩn bị Masters hạn hẹp sau đó phần nào giải thích việc Rory McIlroy, Sam Burns và Cameron Smith bỏ sự kiện tại Texas tuần này. Cả ba đều chưa thể ẵm Masters. Cũng vì thiếu danh hiệu này, McIlroy chưa thể đạt mốc grand slam dù đã đoạt bốn major – US Open 2011, PGA Championship 2012 và 2014, The Open 2014.

Trong Match Play cá nhân, hai đấu thủ so tài từng hố, dự kiến qua 18 hố. Thắng hố được 1 up. Trận đấu kết thúc khi số up lớn hơn số hố còn lại. Kết quả biểu thị bằng số up đứng trước. Tại Dell Match Play, mỗi trận thắng được một điểm, hoà 0,5. Trong trường hợp hoà điểm sau ba trận vòng tròn nhóm, các đấu thủ sẽ đấu gậy theo thể thức cái chết bất ngờ để giành quyền đi tiếp.

Quốc Huy