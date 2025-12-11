Westworld hợp tác đạo diễn, studio Việt đồng sản xuất phim gốc

Westworld tăng cường hiện diện tại Việt Nam, hợp tác các đạo diễn, studio trong nước để đồng phát triển và sản xuất nội dung gốc dựa trên kỹ xảo, AI.

Westworld - doanh nghiệp VFX (viết tắt từ Visual Effects - kỹ xảo hình ảnh) có tiếng tại Hàn - khởi động chiến lược thâm nhập thị trường nội dung Việt. Thời gian qua, CEO Son Seung Hyun và cộng sự tổ chức nhiều cuộc gặp các đạo diễn, nhà sản xuất nổi bật ở nước ta, qua đó mở rộng nền tảng hợp tác giữa hai quốc gia theo mô hình đồng sáng tạo nội dung, phối hợp công nghệ.

CEO Son Seung Hyun cho biết: "Chiến lược này không chỉ cung cấp dịch vụ VFX mà còn mở rộng sang giai đoạn cùng lên ý tưởng, phát triển và sản xuất IP gốc với các nhà sáng tạo địa phương".

Nhiều năm qua, Westworld triển khai loạt dự án toàn cầu dựa trên phương thức mới, kết hợp AI với công nghệ Virtual Production (phim trường ảo) và quy trình chuẩn VFX. Trong bối cảnh thị trường video thay đổi do nền tảng OTT "lên ngôi", nhu cầu tự động hóa - tối ưu hóa quy trình sản xuất lẫn mô hình làm việc thời gian thực tăng nhanh. Giữa xu thế ấy, giới làm phim Việt đánh giá cao công nghệ từ Westworld vì có khả năng hỗ trợ cải thiện môi trường sản xuất, tạo IP mới mang tính cạnh tranh.

Đội ngũ Westworld thực hiện kỹ xảo cho phim "Squid Games". Ảnh: Westworld

Trong chuyến khảo sát Việt Nam hồi đầu năm, đội ngũ Westworld tìm hiểu chi tiết nhu cầu, điều kiện làm phim và bối cảnh phát triển nội dung tại địa phương. Họ nhận định Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực phim điện ảnh, truyền hình lẫn chương trình giải trí, song vẫn đối mặt hạn chế về ngân sách, cơ sở hạ tầng hậu kỳ cùng môi trường VFX chất lượng cao. Phía doanh nghiệp Hàn nói sẽ tập trung thảo luận khả năng nâng cấp quy trình sản xuất qua công nghệ của họ.

Sau các buổi làm việc chuyên sâu với đạo diễn, đôi bên thống nhất hướng hợp tác vượt mô hình "gia công VFX", tiến tới "đồng phát triển nội dung gốc cho thị trường Việt". Các đạo diễn trong nước có lợi thế kể chuyện, cảm thức bản địa, còn Westworld sở hữu công nghệ sản xuất.

"Kết hợp hai yếu tố trên có thể tạo ra IP chất lượng cao, phù hợp thị trường Việt lẫn Hàn Quốc", người đại diện Westworld cho hay. Đôi bên còn thảo luận mô hình hợp tác dài hạn, phát huy thế mạnh mỗi quốc gia và hướng tới hệ sinh thái đồng sản xuất bền vững.

Cũng theo đại diện Westworld, Việt Nam là thị trường sáng tạo trẻ, năng động. "Kết hợp khả năng kể chuyện bản địa với hệ thống sản xuất dựa trên công nghệ Hàn, chúng tôi tin có thể tạo ra những nội dung nguyên bản có sức cạnh tranh toàn cầu. Không chỉ cung cấp công nghệ, chúng tôi sẽ tích cực thúc đẩy đồng phát triển IP Việt và sản xuất thử nghiệm (pilot) cùng các đối tác địa phương. Mục tiêu là khai thác cảm xúc đặc trưng của Việt Nam bằng công nghệ sản xuất mới", người đại diện lý giải.

Doanh nghiệp Hàn cũng xem xét bản địa hóa pipeline (quy trình xử lý kỹ xảo) dựa trên AI để phù hợp điều kiện sản xuất bản địa. Công nghệ VFX tích hợp AI được nâng cấp liên tục thông qua hoạt động R&D (nghiên cứu, phát triển), có thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề về nhân lực, thời gian, chi phí làm phim.

Đội ngũ Westworld tổng hợp và dựng hình trong môi trường sản xuất ảo thời gian thực, sau đó kiểm duyệt tại studio. Ảnh: Westworld

Trong khuôn khổ chiến lược, Westworld dự kiến triển khai nhiều mô hình hợp tác gồm đồng phát triển nội dung với các nhà sản xuất Việt, dự án thử nghiệm quy trình sản xuất dựa trên AI, xây dựng cơ chế hợp tác kỹ thuật và nghiên cứu. Đồng thời, theo đà tăng trưởng của ngành nội dung Việt, phía Hàn cũng cân nhắc khả năng thiết lập cơ sở R&D hoặc trung tâm đồng sản xuất dài hạn tại đây.

"Chúng tôi xem mở rộng sang Việt Nam là bước quan trọng trong chiến lược phát triển nội dung tại châu Á. Westworld đặt mục tiêu xây hệ sinh thái sản xuất mới, kết hợp công nghệ Hàn với sức sáng tạo Việt, đồng thời tiếp tục ‘bắt tay’ nhà sáng tạo từ nhiều quốc gia theo mô hình sản xuất định hướng công nghệ để tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu", đại diện đơn vị nói thêm.

Lối vào công ty xếp poster loạt phim ăn khách từng được đội ngũ đơn vị xử lý kỹ xảo. Ảnh: Westworld

Westworld thành lập tháng 10/2018 tại Goyang (Hàn Quốc), từ ba nhân sự lên doanh nghiệp vài trăm người. Đơn vị từng thực hiện kỹ xảo cho nhiều dự án nổi bật như Sweet home, The silent sea, All of us are dead hay Mine, đồng thời ứng dụng công nghệ Virtual Production, xR và AI-VFX trong mô hình sản xuất.

Đông Vệ