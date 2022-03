'West Side Story': Khi Romeo và Juliet khác màu da

Tony và Maria trúng tiếng sét ái tình ngay lần gặp đầu, nhưng xuất thân khác biệt khiến họ không thể đến với nhau trong "West Side Story".

West Side Story - một trong 10 đề cử phim hay nhất tại Oscar 2022 - dựa trên tác phẩm điện ảnh và kịch cùng tên, được xem là biểu tượng huyền thoại trong làng giải trí Mỹ thế kỷ 20. Nhà làm phim Steven Spielberg lần đầu ngồi ghế đạo diễn thể loại phim nhạc kịch. Dự án quy tụ nhiều ngôi sao trẻ hứa hẹn của Hollywood như Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose hay David Alvarez...

Phiên bản kịch đầu tiên của West Side Story ra mắt năm 1957 được đón nhận nồng nhiệt. Êkíp diễn 732 lần liên tiếp trên các sân khấu Broadway trước khi bắt đầu tour lưu diễn khắp nước Mỹ. Vở nhận sáu đề cử giải Tony, gồm hạng mục "Nhạc kịch xuất sắc". Năm 1961, đạo diễn Robert Wise chuyển thể tác phẩm sang bản điện ảnh, nhận 11 đề cử Oscar và thắng 10 giải, bao gồm "Phim hay nhất".

Kịch bản phim của Spielberg không thay đổi nhiều so với các phiên bản gốc. Câu chuyện West Side Story vốn lấy cảm hứng từ tác phẩm Romeo and Juliet của đại văn hào William Shakespeare. Jerome Robbins - cha đẻ vở kịch - chọn bối cảnh New York thời hiện đại, có hoàn cảnh xã hội phức tạp với nhiều nhóm dân cư từ nhiều tầng lớp, nguồn gốc khác nhau. Tại đây, hai băng đảng Jets (dân bản địa da trắng) và Shark (người Puerto Rico nhập cư) thường xuyên xung đột để tranh chấp địa bàn.

Câu chuyện chính xoay quanh mối tình của người đồng sáng lập băng Jets - Tony (Ansel Elgort) và nàng Maria (Rachel Zegler) - em gái kẻ đứng đầu băng Shark. Họ tình cờ quen trong một buổi khiêu vũ và phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, mối thù giữa hai băng đảng khiến chuyện tình của hai người gặp nhiều sóng gió.

Nếu bi kịch của Romeo và Juliet đến từ mối thù giữa hai dòng họ, chuyện tình trong West Side Story trở thành tai họa bắt nguồn từ khác màu da. Tác phẩm chạm đến nhiều vấn đề của người Mỹ như xung đột sắc tộc, sự phân chia giàu nghèo hay tình trạng bạo lực trong giới thanh thiếu niên. Những điều này vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại, khiến câu chuyện phim không bị cũ hay mất giá trị nhân văn. Cuối phim, êkíp truyền tải thông điệp ca ngợi tình yêu, sự đoàn kết và lòng vị tha giữa người với người.

Chuyện tình giữa Tony - Maria trong "West Side Story" lấy cảm hứng từ tác phẩm "Romeo & Juliet" của đại văn hào William Shakespeare. Ảnh: 20th Century Studios

Đạo diễn Steven Spielberg thể hiện sự lão luyện dù lần đầu thử sức với thể loại nhạc kịch.

Với bảy đề cử Oscar, West Side Story được giới chuyên môn đánh giá là một kiệt tác trên khía cạnh sản xuất phim. Tác phẩm mở đầu với cuộc hỗn chiến giữa hai băng đảng thanh thiếu niên Jets và Sharks. Họ tranh chấp địa bàn là khu đất sắp bị chính quyền giải tỏa để xây khu Lincoln Center. Trên nền nhạc jazz và waltz, các diễn viên thực hiện các màn vũ đạo theo nhóm một cách ăn ý, kết hợp những cảnh rượt đuổi, giao tranh của hai phe. Phần âm thanh nền được dàn dựng phù hợp với hành động của diễn viên, tiết tấu và nội dung phim.

Êkíp đầu tư công phu trong khâu bối cảnh, trang phục để như đưa khán giả quay ngược thời gian về New York thời xưa cũ. Các cảnh vũ đạo được dàn dựng theo nhóm cùng hàng chục diễn viên. Bộ phim cũng được quay với những cú máy hiện đại, giàu tính sáng tạo, tiết tấu nhanh hơn so với bản năm 1961. Đạo diễn Spielberg sử dụng nhiều góc toàn cảnh để tạo cho khán giả cảm giác như đang xem kịch trên sân khấu lớn, đồng thời khoe sự hoành tráng của một bom tấn thể loại nhạc kịch.

"West Side Story" tràn ngập những cảnh vũ đạo theo nhóm lớn, được dàn dựng công phu. Ảnh: 20th Century Studios

Các ca khúc và vũ đạo cũng được thay đổi để hợp gu thưởng thức của khán giả ngày nay. Nhà soạn nhạc David Newman (từng nhận đề cử Oscar phim Anastasia) và nhạc trưởng Gustavo Dudamel - giám đốc Paris Opera - chịu trách nhiệm dự án. Dàn diễn viên trực tiếp thể hiện những sáng tác kinh điển trong phim như I Feel Pretty, Tonight (Quintet), Cool...

Màn thể hiện của dàn sao trẻ được đánh giá cao. Nữ chính Rachel Zegler nhận đề cử Oscar ngay vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Cô gây ấn tượng với khả năng hát, vũ đạo và bộc lộ cảm xúc của nhân vật Maria, đặc biệt trong phân đoạn cuối. Nữ phụ Ariana DeBose nhận giải Quả Cầu Vàng cho vai Anita - người tình của anh trai Maria. Nhân vật cũng đóng vai trò quan trọng trong nút thắt quyết định ở hồi cuối phim.

Ariana DeBose (áo vàng, giữa) được dự đoán là ứng viên hàng đầu cho giải nữ phụ tại Oscar 2022. Ảnh: 20th Century Studios

Dù nhận điểm "tươi" 92% trên Rotten Tomatoes, West Side Story không thành công tại phòng vé, chỉ thu về 73,8 triệu USD trên ngân sách 100 triệu USD. Nhiều chuyên gia cho rằng dòng nhạc kịch không hấp dẫn khán giả đại chúng như trước. Các ca khúc và tình tiết trong phim chỉ mang tính kinh điển, thiếu mới mẻ. Theo trang Slate, Steven Spielberg mang đến một tác phẩm tốt nhưng không dành cho tất cả. Đồng thời, câu chuyện gốc của West Side Story vẫn gây tranh cãi về cách miêu tả các nhân vật nhập cư suốt nhiều năm qua.

Đạt Phan