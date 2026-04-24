Hệ thống trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring tuyển sinh năm học 2026–2027 cho cơ sở Wellspring Saigon South, mở rộng lựa chọn giáo dục song ngữ.

Cơ sở mới dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 8, đánh dấu bước phát triển tiếp theo của hệ thống sau gần hai thập kỷ tạo dựng uy tín trong lĩnh vực giáo dục song ngữ tại Hà Nội và TP HCM.

Chương trình học tại Wellspring được xây dựng xoay quanh mục tiêu dung hòa giữa chương trình chuẩn quốc gia Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế như Common Core (CCSS), Next Generation Science Standards (NGSS) của Mỹ.

Thay vì tách biệt hai hệ đào tạo, đơn vị thiết kế chương trình kết hợp nhằm giúp học sinh phát triển đồng thời năng lực ngôn ngữ học thuật bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, tư duy phản biện, khả năng tự học. Wellspring kỳ vọng giúp học sinh vừa giữ vững nền tảng bản sắc và ngôn ngữ mẹ đẻ, vừa có khả năng thích nghi với môi trường học tập và làm việc mang tính toàn cầu.

Trong quá trình học, học sinh được khuyến khích tham gia các dự án liên môn, qua đó, rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm trong bối cảnh song ngữ.

Học sinh tương tác đa chiều với giáo viên. Ảnh: Hệ thống trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring

Bên cạnh chương trình học, nhà trường xây dưng môi trường giáo dục với định hướng tạo không gian học tập cân bằng giữa học thuật, thể chất và cảm xúc. Các hoạt động ngoại khóa, nghệ thuật, thể thao và khoa học công nghệ được tích hợp như một phần trong hành trình học tập. Thông qua đó, học sinh có thể phát triển năng lực cá nhân, hình thành kỹ năng xã hội và khả năng thích nghi, những yếu tố cần thiết trong bối cảnh hội nhập, đồng thời, gắn với những giá trị nền tảng của giáo dục Việt Nam.

Định hướng này cũng được phát triển trên nền tảng "Trường học hạnh phúc" do UNESCO khởi xướng, tập trung vào việc xây dựng môi trường học tập tích cực, tôn trọng và an toàn cho học sinh. Wellspring là một trong những thành viên đầu tiên tại Việt Nam tham gia cộng đồng Trường học hạnh phúc của UNESCO từ tháng 1/2022.

Song song, trường cũng nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong hành trình trưởng thành hạnh phúc. Cách tiếp cận này hướng tới việc hình thành cho học sinh những thói quen học tập tích cực, đồng thời, chú trọng đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển cân bằng trong suốt quá trình trưởng thành.

Wellspring Saigon South nằm trong Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Hệ thống trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring

Wellspring Saigon South xây dựng trên khuôn viên khoảng 15.000m2, tại Phú Mỹ Hưng với thiết kế mở và nhiều không gian xanh. Diện tích dành cho mảng xanh và khu tiện ích ngoài trời như sân thể thao, đường chạy và hồ bơi chiếm tỷ lệ lớn đến 65%, nhằm khuyến khích học sinh vận động và tương tác. Hệ thống phòng học được thiết kế với sĩ số nhỏ từ 20-24 học sinh mỗi lớp, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tích hợp các thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại, đảm bảo an toàn, sự phát triển trong cả học tập và sức khỏe của học sinh.

Ngoài các không gian học thuật, trường bố trí khu sáng tạo (Maker Space), phòng nghệ thuật, Dance Studio, phòng dạy nấu ăn, thư viện thông tầng lớn và khu thể thao trong nhà..., góp phần tạo nên một môi trường học tập đa chiều. Qua đó, học sinh có thể phát triển cả năng lực học thuật lẫn kỹ năng sống. Trường cũng chú trọng xây dựng phòng y tế, tư vấn tâm lý học đường để chăm sóc toàn diện cho các em cả về thể chất lẫn cảm xúc, tinh thần.

Phối cảnh Wellspring Saigon South, nơi sẵn sàng đón học sinh vào vào tháng 8. Ảnh: Hệ thống trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring

Wellspring Saigon South sẽ triển khai lễ cất nóc trong tháng 4. Trước đó, văn phòng đại diện đã đi vào hoạt động tại Phú Mỹ Hưng. Tại đây, phụ huynh có thể tham quan phòng học mẫu, tìm hiểu mô hình vận hành và trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên môn. Đây là bước chuẩn bị nhằm giúp bậc cha mẹ có thêm thông tin và trải nghiệm thực tế, đặc biệt trong bối cảnh việc lựa chọn một môi trường giáo dục vừa mang tính hội nhập, vừa gìn giữ các giá trị phù hợp với gia đình Việt.

Nhật Lệ