Wawrinka: 'Không thể có ba người tốt trong một bộ phim'

Tay vợt Stan Wawrinka lý giải việc Djokovic chịu thiệt so với Federer và Nadal trong nhóm "Big Three" xét về sự ủng hộ của công chúng.

"Trong một bộ phim, bạn không thể thấy ba người cùng hiền lành", Wawrinka chia sẻ trong cuộc trò chuyện trực tuyến với Novak Djokovic hôm 19/4. "Phải có một nhân vật chống lại những người khác. Tất nhiên, tôi nói điều đó với sự tôn trọng lớn cho cả ba".

Chủ đề được Wawrinka và Djokovic bàn luận khi đó là sự ủng hộ của khán giả với nhóm "Big Three". Wawrinka hỏi về cách tay vợt số một thế giới đối phó với việc khán giả luôn đứng về phía Federer trong các trận đấu với Djokovic. "Không dễ dàng gì". Djokovic đáp. "Tôi từng nghĩ đó là điều không công bằng. Khi mới lên chuyên, tôi nói rằng tôi muốn là số một. Mọi người tự hỏi gã này là ai mà đòi cạnh tranh với Rafa và Roger. Ngay từ đầu tôi đã phải đối đầu với phần còn lại của thế giới".

Wawrinka (phải) hai lần hạ Djokovic ở chung kết Grand Slam. Ảnh: AP.

Djokovic sau đó phân tích rõ hơn về Roger Federer. "Chắc chắn Roger được xem như tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại", anh nói. "Anh ấy được yêu mến trên toàn thế giới. Thành thật mà nói, chừng nào anh ấy còn thi đấu, tôi không hy vọng khán giả cổ vũ tôi mỗi lần chạm trán Federer. Tôi ổn vì đó là Roger".

"Đối đầu với Rafa cũng vậy", Djokovic nói về những cuộc gặp với Rafael Nadal. "Rất khó để tôi trả lời về lĩnh vực này. Tôi không biết tại sao mọi thứ lại như thế. Tôi có làm gì sai không? Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ chủ yếu là do sự vĩ đại của Roger và Rafa. Họ không chỉ là những tay vợt lớn, họ còn là những con người lôi cuốn, tốt bụng và khiêm tốn. Họ là những nhà vô địch vĩ đại và tạo được dấu ấn lớn trong môn thể thao này. Tôi thấy may mắn khi được là một phần trong kỷ nguyên của họ. Ở một góc độ khác, có lẽ tôi cũng không được may cho lắm".

Wawrinka và Djokovic là những đối thủ duyên nợ, đặc biệt ở Grand Slam. Cả hai từng hai năm liền cống hiến những trận năm set nảy lửa tại Australia Mở rộng 2013, 2014. Djokovic giành được 17 Grand Slam, Wawrinka mới có ba. Nhưng trong cả ba lần vô địch, Wawrinka đều đánh bại Djokovic trên đường đến danh hiệu. Tay vợt Thụy Sĩ hạ "Nole" ở tứ kết Australia Mở rộng 2014, chung kết Roland Garros 2015 và chung kết Mỹ Mở rộng 2016.

Trong buổi trò chuyện trực tuyến trên Instagram, cả hai cũng chia sẻ về những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Wawrinka từng hai lần phẫu thuật đầu gối năm 2017 và phải mất một năm để tìm lại phong độ. Djokovic thì nhớ về trận thua Jurgen Melzer ở tứ kết Roland Garros 2010 - nơi anh thắng hai set đầu. "Khi đó tôi đã học trong phòng của HLV Marian Vajda", Djokovic nhớ lại. "Ông ấy đã ở đó cùng tôi. Ông ấy không chỉ là một HLV, mà còn là một người anh, người cha". Vajda là người đã đồng hành cùng Djokovic trong phần lớn thời gian, từ khi anh lên chuyên.

Nhân Đạt tổng hợp