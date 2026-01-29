Walmart, Wing mở rộng giao hàng bằng drone tới 270 cửa hàng

MỹWalmart và Wing sẽ mở rộng dịch vụ giao hàng bằng drone tới 150 cửa hàng tại Mỹ trong năm tới, trước khi tiếp tục nhân rộng lên hơn 270 địa điểm vào 2027.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ dự kiến tiếp cận hơn 40 triệu khách hàng sống gần các cửa hàng tham gia, tại những đô thị lớn như Los Angeles, St. Louis, Cincinnati và Miami. Walmart hiện có khoảng 4.600 cửa hàng trên toàn nước Mỹ. "Vấn đề không còn là liệu Wing và Walmart có giao hàng tới thành phố của bạn hay không, mà là khi nào", thông báo ngày 12/1 cho biết.

Một chiếc máy bay không người lái trên bầu trời đang vận chuyển một kiện hàng mang nhãn hiệu Walmart. Ảnh: Walmart

Động thái này giúp Walmart tăng tốc trong cuộc đua giao hàng nhanh với đối thủ Amazon, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng nhận hàng trong vòng 30 phút. Việc mở rộng dựa trên các hoạt động giao hàng bằng drone đang triển khai tại Dallas-Fort Worth và Atlanta, cùng kế hoạch ra mắt tại Houston, Orlando, Tampa (Florida) và Charlotte (North Carolina). Theo công bố, khối lượng giao hàng bằng drone đã tăng gấp ba lần trong sáu tháng qua.

"Dù là nguyên liệu nấu ăn phút chót, bộ sạc điện thoại cần gấp hay những nhu yếu phẩm ban đêm cho gia đình bận rộn, mức độ đón nhận mạnh mẽ cho thấy đây là tương lai của sự tiện lợi", ông Greg Cathey, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách chuyển đổi hoàn tất đơn hàng số của Walmart, cho biết.

Wing là công ty con của Alphabet - tập đoàn mẹ của Google. Các drone của Wing có thể bay với tốc độ tối đa khoảng 96 km/h, phạm vi hoạt động khứ hồi 19 km, vận chuyển hàng hóa nặng tối đa khoảng 2,3 kg. Dịch vụ tập trung vào các mặt hàng giao nhanh như trứng, bánh mì hoặc đồ dùng thiết yếu.

Khách hàng Walmart có thể kiểm tra khả năng sử dụng dịch vụ giao hàng bằng drone của Wing bằng cách nhập địa chỉ trên ứng dụng hoặc website của Wing.

Việc mở rộng diễn ra trong bối cảnh ngành giao hàng bằng drone vẫn đối mặt nhiều thách thức, từ rào cản pháp lý đến phản ánh về tiếng ồn. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết đang hướng tới xây dựng lộ trình rõ ràng hơn cho các chuyến bay drone tầm xa, yếu tố được kỳ vọng sẽ hỗ trợ ngành này phát triển.

Ánh Dương (theo Supply Chain Dive)