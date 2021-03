Vườn sân thượng được làm từ thùng xốp, xô nhựa

Cây đa phần được trồng trong thùng xốp hoặc xô nhựa - tận dụng từ thùng hàng đựng hải sản. Thùng không đục đáy, mà đục cạnh, cách đáy khoảng 20 cm, sau đó bà chủ vườn đục lỗ can nhựa, đặt can xuống đáy thùng. Miệng can hướng về phía cạnh thùng đã đục, làm lối thoát cho nước, giúp rễ thông thoáng, đỡ tốn đất.

Theo chị Hoàn, làm vườn sân thượng, quan trọng là ánh sáng tốt, rễ có oxy, dinh dưỡng và đúng kỹ thuật.