Nghệ sĩ Trung Dân trồng đậu đũa, mướp, rau lang, khế, nho thân gỗ trên sân thượng nhà phố của ông ở TP HCM.

Gia đình diễn viên sống trong căn nhà phố ba tầng lầu. Ông dành không gian 40 m2 trên sân thượng làm vườn rau, trồng một số loại cây ăn trái. Trên trang cá nhân, thi thoảng nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh vườn, được khán giả yêu thích.

Vườn rau trên sân thượng của nghệ sĩ Trung Dân Nghệ sĩ Trung Dân giới thiệu vườn rau. Video: Nhân vật cung cấp

Diễn viên trồng các loại cây ăn quả như dâu, khế, nho thân gỗ, ổi. Với rau xanh, ông chăm các loại cải, xà lách, cà chua, bầu hồ lô, mướp, khoai lang. Sau mỗi đợt hái rau quả trong vườn, ông đều đem tặng hàng xóm, đồng nghiệp. Nghệ sĩ nói có lần thu hoạch được 20 kg cà chua, ai ăn cũng khen. "Tôi mát tay nên trồng loại nào cũng tươi tốt", nghệ sĩ nói.

Trung Dân sinh trưởng ở miền quê Hóc Môn, gắn bó với nghề làm nông nên rành việc trồng trọt. Ông có nhiều bí quyết làm vườn theo kinh nghiệm dân gian. Nghệ sĩ tận dụng những loại rau củ bị hỏng, vỏ các loại quả như dứa, chuối để ủ làm phân bón. Ông không dùng thuốc hóa học mà giã ớt và tỏi lấy nước xịt lên thân cây để đuổi côn trùng phá hoại. Thỉnh thoảng, nghệ sĩ nhờ vợ, con cháu trong nhà hỗ trợ tưới nước khi quay phim ở ngoại thành, song phần lớn công việc vẫn do ông tự làm.

Vườn rau, cây của Trung Dân luôn tươi tốt, sai quả. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ cho biết vài năm gần đây, ông ít xuất hiện trên sân khấu, chủ yếu tham gia phim điện ảnh. Thời gian còn lại ông đứng lớp giảng dạy về diễn xuất ở một trường đại học. Ông xem việc làm vườn như thú vui hàng ngày. Mỗi khi thấy căng thẳng, ông lên sân thượng để ngắm vườn, giúp đầu óc thư thả, dễ thở hơn.

Nghệ sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Trung Dân, quê ở Hóc Môn, TP HCM. Mê diễn xuất từ bé, ông thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM), tốt nghiệp năm 1992. Sau đó, ông ghi dấu qua nhiều vai kịch nói như Mười hớt tóc (Dưới bóng cây bồ đề), ông Đối (Tin ở hoa hồng), ông Mạnh (Thuốc đắng giã tật), ông cậu (Cậu Đồng), ông Ba Hòm (Tiếng vạc sành).

Năm 1997, ông nổi tiếng hơn với vai Út Lục Lâm trong phim truyền hình Đất phương Nam. Thập niên 2000, Trung Dân đóng loạt phim cổ tích, được nhớ đến qua nhiều dự án truyền hình như Cô gái xấu xí, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Khát vọng thượng lưu. Ông từng đoạt giải Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất của HTV năm 2008, huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009. Vài năm gần đây, ông tham gia các phim điện ảnh như Ma da, Báu vật trời cho.

Hoàng Dung