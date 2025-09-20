Ra tòa vẫn chưa lấy lại 50 cm đất hàng xóm xây nhà lấn

Tôi đã nộp đơn ra tòa và đang đợi giải quyết.

"Tôi thì bị hàng xóm xây nhà lấn qua đất của tôi 50 cm, mặc dù đã nhẹ nhàng thương lượng nhưng vẫn cố tình ngoan cố không hợp tác, tôi đành gửi đơn ra phường hòa giải rồi nộp đơn lên tòa. Chờ tòa xử lý mà lâu quá.

Người sống có tình có nghĩa và đàng hoàng thì sẽ được đối xử đàng hoàng lại, còn không thì cứ để cơ quan chức năng vào cuộc, đồng thời đền bù thiệt hại trong suốt thời gian lấn chiếm đó".

Độc giả nickname ledachinh.mda than phiền về việc bị hàng xóm xây nhà lấn qua đất, nhưng dây dưa mãi chưa xử lý dứt điểm được. Bình luận này được viết sau bài Tôi phải đập bỏ nhà mới xây 700 triệu vì lấn đất hàng xóm 11 cm.

Bài viết trước, tác giả kể việc do nhà thầu thi công sơ ý, nhà sau khi xây xong đã lấn sang đất nhà hàng xóm 11 cm mà không thương lượng được.

Bài viết được nhiều độc giả quan tâm và chia sẻ nhiều trường hợp tương tự xảy ra trên thực thế. Độc giả Thao Phan đánh giá: "Về mặt pháp lý thì giống như tác giả đã biết. Nhưng có những người hàng xóm họ không xử lý và giải quyết được như tác giả. Dù xây sai mà họ vẫn chai mặt, lỳ lợm.

Tôi chứng kiến có nhiều người hàng xóm lạ kỳ đến mức khó hiểu, xây lấn đất, không đập bỏ mà còn thách đố".

Độc giả vivantrung kể: "Tôi nhớ có căn nhà ở phố ở Hà Nội, một con phố có tiền chưa chắc đã mua được. Có một gia đình siêu giàu, xây nhà lấn sang hàng xóm có 5cm, nhưng họ nghĩ đơn giản.

Lúc đầu hàng xóm thông báo: 'Đo thấy nhà anh đào móng có lấn sang đất nhà em chút. Anh kiểm tra lại nhé'. Ông hàng xóm siêu giàu kia nghĩ đơn giản vẫn cứ xây. Lên tới tầng 3 rồi anh hàng xóm bên cạnh gọi phường vào đo và yêu cầu trả lại phần bị lấn chiếm đó.

Ông hàng xóm đang xây nhà cứ làm và đòi mua luôn đám bên cạnh. Ông hàng xóm không chịu, cuối cùng cho dừng thi công và đục tường trả 5 cm".

Độc giả Milton nói: "Đúng ra xây nhà phải cách ranh giới lô đất kế cận ít một khoảng để không bị tình trạng xây lấn đất hoặc ảnh hưởng công trình đã có sẵn, nhưng nhiều lô đất ở Việt Nam bé tí không đủ để chừa khoảng cách an toàn. Diện tích lô đất lý tưởng là: ngang 6m, chừa 2 bên mỗi bên ít nhất 1m (phải 2m trở lên mới được trổ cửa sổ), nhà ở giữa ngang 4m".

Trong khi đó, độc giả Kevin Pham chia sẻ kinh nghiệm ở nước ngoài: "Chính vì có việc xây nhà lấn đất hàng xóm này nên ở Mỹ họ có quy định để không thể nào xây 'nhầm' qua hàng xóm được. Mỗi nhà đều có đất trống 4 bên. Mảnh đất luôn luôn có hồ sơ lưu trữ tại văn phòng chính phủ địa phương, trong đó có nêu rõ hình thù và tọa độ của mỗi góc không thể nhầm được.

Nhưng điều quan trọng hơn là cấm tuyệt đối không cho phép xây đến sát biên. Trừ cái hàng rào, tất cả các xây cất phải cách hàng rào một khoảng cố định tùy luật địa phương. Nhưng thường là 2m trở lên giữa hai hông nhà. Hàng rào phía sau thì phải cách xa hơn một chút, 3m trở lên"

Hữu Nghị tổng hợp