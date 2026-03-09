Vụ tranh chấp thương hiệu giữa Nhựa Bình Minh và Bình Minh Việt bị kháng nghị

VKSND Tối cao cho rằng Công ty Nhựa Bình Minh Việt sử dụng nhãn hiệu in trên ống nhựa và các sản phẩm chứa dấu hiệu “xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa” của Nhựa Bình Minh.

Quan điểm này được nêu trong kháng nghị VKSND Tối cao vừa ban hành - trái ngược với nhận định của bản án sơ thẩm, và phúc thẩm đã có hiệu lực, về vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh và Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Việt.

Từ đó, VKSND Tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao giám đốc thẩm vụ án, hủy bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM (nay là Tòa Phúc thẩm Tối cao tại TP HCM) và bản án sơ thẩm của TAND TP HCM.

"Bản án của hai cấp tòa xét xử không dựa vào kết luận của cơ quan chuyên môn, dẫn đến không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có căn cứ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích của nguyên đơn", kháng nghị nêu.

Logo Công ty CP Nhựa Bình Minh (trái) và Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt.

Lý do VKSND Tối cao đề nghị hủy án

Hồ sơ vụ án thể hiện Nhựa Bình Minh sở hữu nhiều giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như "Bình Minh", "NHỰA BÌNH MINH", "ỐNG NHỰA BÌNH MINH", được bảo hộ từ sớm, trong đó có nhãn hiệu đăng ký từ năm 1996.

Trong khi đó, Nhựa Bình Minh Việt thành lập doanh nghiệp cuối năm 2022 và sử dụng các dấu hiệu "NHỰA BÌNH MINH VIỆT", "BVM NHỰA BÌNH MINH VIỆT". Ngày 28/11/2022, công ty này nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "BVM NHUA BINH MINH VIET" nhưng đến nay chưa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhẫn hiệu.

VKSND Tối cao đánh giá, việc sử dụng yếu tố "NHỰA BÌNH MINH VIỆT" trong tên doanh nghiệp, trên biển hiệu, phương tiện kinh doanh, cũng như trên các sản phẩm ống nhựa PVC có dòng chữ "SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP NHUA BINH MINH VIET" là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ, theo điểm c, khoản 1, Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

VKSND Tối cao cho rằng tòa án hai cấp chưa đánh giá đầy đủ các kết luận giám định của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ). Trước đó, cơ quan này đã ban hành ít nhất 4 kết luận giám định xác định các dấu hiệu "NHỰA BÌNH MINH VIỆT" và "BVM - NHỰA BÌNH MINH" tương tự, dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh.

Ngoài ra, tháng 1/2025, Cục Sở hữu trí tuệ cũng có văn bản cho rằng việc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Việt sử dụng các dấu hiệu trên là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Nhựa Bình Minh.

Theo phân tích của cơ quan chuyên môn, trong cụm từ "NHỰA BÌNH MINH VIỆT", từ "Nhựa" chỉ mang tính mô tả chất liệu sản phẩm nên không có khả năng phân biệt, còn "Việt" có khả năng phân biệt yếu. Thành phần gây ấn tượng thị giác mạnh nhất là "BÌNH MINH" - yếu tố đang được nguyên đơn bảo hộ độc quyền.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Long An cũng từng xử phạt hành chính một đại lý vì kinh doanh sản phẩm xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Nhựa Bình Minh do Nhựa Bình Minh Việt sản xuất.

Viện KSND Tối cao cũng cho rằng nhận định của tòa phúc thẩm về việc bị đơn chỉ sản xuất thử nghiệm 50 ống nhựa là chưa đầy đủ, bởi các vi bằng đã ghi nhận sản phẩm được chào bán trên website và Facebook.

Logo Bình Minh Việt được Cục Sở hữu trí tuệ cấp (trái) và logo sử dụng trên các sản phẩm, phương tiện kinh doanh.

Cuộc chiến pháp lý

Từ năm 2023, Công ty Nhựa Bình Minh phát hiện Nhựa Bình Minh Việt bán sản phẩm ống nhựa PVC mang dấu hiệu "Nhựa Bình Minh Việt" tại cửa hàng ở Long An. Nguyên đơn cho rằng việc này khiến người tiêu dùng hiểu lầm nguồn gốc sản phẩm là do Nhựa Bình Minh sản xuất, làm ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nhựa Bình Minh sau đó khởi kiện, yêu cầu bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm, loại bỏ dấu hiệu "Bình Minh" trên sản phẩm và phương tiện kinh doanh; ngừng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm; xin lỗi công khai và không tiếp tục sử dụng các thông tin gây nhầm lẫn.

Quá trình giải quyết vụ án, Nhựa Bình Minh đã trưng cầu giám định về các sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm này. Kết quả giám định của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) xác định, dấu hiệu "Nhựa Bình Minh" và logo (biểu tượng) "BVM" do Nhựa Bình Minh Việt sử dụng "là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Bình Minh".

Trên cơ sở đó, Nhựa Bình Minh cũng gửi đơn đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An xử lý đơn vị bán hàng của Nhựa Bình Minh Việt vì có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ các sản phẩm ống nhựa PVC do Bình Minh Việt sản xuất tại một số cửa hàng; đồng thời gửi công văn đến Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, trưng cầu giám định yếu tố xâm phạm.

Kết luận giám định sở hữu công nghiệp lần hai tiếp tục cho rằng dấu hiệu "Nhựa Bình Minh Việt" gắn trên sản phẩm ống nhựa PVC "là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ".

Trong khi đó, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Việt không đồng ý với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Bị đơn cho rằng doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 23/11/2022; tên "Nhựa Bình Minh Việt" không trùng và không gây nhầm lẫn với Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, nên được pháp luật bảo hộ.

Về nhãn hàng trên sản phẩm ống nhựa PVC, bị đơn khẳng định việc ghi "logo - tên hàng hóa - tiêu chuẩn - tên và địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm" tuân thủ quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP. Logo "BVM" của công ty đã được cấp giấy chứng nhận quyền tác giả và được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ.

Ngoài ra, bị đơn cho rằng từ khi bắt đầu sản xuất tháng 6/2023, nguyên đơn nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra đại lý, cơ sở sản xuất và trụ sở công ty; đồng thời cung cấp thông tin ra thị trường cho rằng sản phẩm của Bình Minh Việt xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, bị đơn phản tố, đề nghị tòa buộc nguyên đơn chấm dứt các hành vi này và xin lỗi công khai.

Hồi tháng 7/2024, TAND TP HCM xử sơ thẩm. HĐXX sơ thẩm sau khi nghiên cứu hồ sơ đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, cũng không chấp nhận nội dung phản tố của bị đơn.

Hồi tháng 4/2025, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, xác định kháng cáo của nguyên đơn "không có căn cứ" nên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Hải Duyên