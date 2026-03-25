Vụ tranh chấp liên quan 2 cây xăng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây ngừng bán

Tranh chấp giữa VEC và Công ty Thái Sơn E&C tại trạm dừng nghỉ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến hai cây xăng ngừng bán, gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung nhiên liệu.

Việc hai cây xăng dừng bán ảnh hưởng trực tiếp tới 60.000-70.000 lượt xe mỗi ngày trên tuyến cao tốc huyết mạch phía Nam. Tài xế buộc rẽ ra ngoài tiếp nhiên liệu, tăng chi phí, thời gian, trong khi nguy cơ ùn tắc và gián đoạn hành trình gia tăng.

Vụ tranh chấp kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và bị đơn Công ty cổ phần Thái Sơn E&C (Thái Sơn) được TAND Khu vực 1 - TP HCM lên kế hoạch xét xử chiều 25/3.

Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành (Công ty Châu Thành) là bên có quyền nghĩa vụ liên quan.

Chiều nay, tòa cho biết phía bị đơn có đơn yêu cầu hoãn và đã được HĐXX chấp nhận. Lịch xét xử trở lại chưa được ấn định.

Cây xăng ở trạm dừng nghỉ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây không hoạt động. Ảnh: Thái An

Theo đơn khởi kiện, năm 2015, VEC và Thái Sơn ký hợp đồng về việc đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nguyên đơn cho rằng, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Thái Sơn "liên tiếp vi phạm hợp đồng" như: vi phạm tiến độ thi công, thực hiện một số hạng mục chưa được VEC phê duyệt, không báo cáo kết quả kinh doanh, hợp tác với bên thứ 3 là Công ty Châu Thành đầu tư 2 cây xăng mà không báo cáo và xin ý kiến của VEC.

Do xảy ra bất đồng quan điểm trong hợp tác, nên năm 2022 VEC khởi kiện Công ty Thái Sơn, đề nghị tòa hủy hợp đồng hai bên ký kết trước đó; buộc Thái Sơn chấm dứt các hoạt động tại Trạm dừng nghỉ K41+100; bàn giao lại toàn bộ mặt bằng, các hạng mục công trình phụ trợ trên cho VEC theo quy định.

Quá trình tòa thụ lý, phía bị đơn không chấp nhận các yêu cầu của VEC, đồng thời phản tố - yêu cầu nguyên đơn bồi thường và đề nghị được ưu tiên đàm phán tiếp tục kinh doanh, khai thác trạm dừng nghỉ. VEC giữ nguyên quan điểm khởi kiện.

Trong khi đó, Công ty Châu Thành cũng có đơn yêu cầu độc lập - yêu cầu Thái Sơn E&C bồi thường chi phí đầu tư xây dựng, cải tạo trạm nghỉ, trạm xăng dầu. Yêu cầu này được tòa thụ lý giải quyết cùng vụ án.

Ngày 8/12/2025, TAND khu vực 1 TP HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm Công ty Thái Sơn tháo dỡ, di dời hoặc thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp tại trạm dừng nghỉ cho đến khi có phán quyết. Do đó, hai cửa hàng chưa đủ điều kiện được cấp lại giấy chứng nhận bán lẻ xăng dầu.

Sau khi xảy ra tranh chấp và đồng thời giấy phép hết hạn, ngày 24/1 Công ty Châu Thành đã ngừng bán xăng dầu tại hai cửa hàng trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dẫn đến tình trạng gián đoạn cung ứng nhiên liệu cho tuyến giao thông.

Một trạm dừng chân trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Phước Tuấn

Sở Công Thương Đồng Nai đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ giải pháp cung ứng nhiên liệu trong tình huống đặc biệt trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo Sở, việc hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ ngừng bán khiến nguồn cung trên toàn tuyến bị gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do chưa thể cấp phép lại các cửa hàng xăng dầu trên cao tốc, đồng thời phải chờ phán quyết của tòa, tháng trước Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị Sở Công Thương TP HCM và Lâm Đồng chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng, hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ tại khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc.

Đồng Nai cũng đề nghị hai địa phương hỗ trợ hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến kết nối, đường dẫn lên xuống cao tốc; đồng thời phối hợp khuyến cáo doanh nghiệp vận tải, người dân chủ động tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, mỗi ngày có khoảng 60.000-70.000 lượt xe lưu thông, là một trong năm tuyến cao tốc kết nối TP HCM với Nha Trang. Hiện, toàn tuyến chỉ có trạm dừng nghỉ kèm cây xăng tại đoạn TP HCM - Dầu Giây, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hợp tác với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C và Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành đầu tư. Đến nay, các cây xăng này vẫn chưa thể hoạt động do chưa được cấp phép và chờ phán quyết của tòa.

Hải Duyên