Vụ tai nạn gần ‘hoàn hảo’ của gã chồng không chung thủy

MỹTuy chưa qua đào tạo pháp y, kinh nghiệm mách bảo Tony Snyder rằng vụ va chạm giao thông tối hôm ấy không đơn giản là tai nạn.

Đêm 22/03/2002, cảnh sát Snyder thuộc đội tuần tra cao tốc bang Minnesota đang trên đường về nhà sau khi kết thúc ca làm đêm thì nhận được cuộc gọi báo vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chỉ cách nhà mình 10 dặm.

Đến hiện trường, Snyder thấy có vụ va chạm giữa hai phương tiện, chiếc xe Jeep đâm vào sau chiếc Hyundai đang đỗ bên đường. Chiếc Huyndai dường như đã bị bỏ lại từ lâu trên vỉa hè đường quốc lộ.

Góc trước bên phải của chiếc Jeep đâm vào góc phía sau bên trái của chiếc Hyundai, khiến chiếc Jeep mất kiểm soát. Steve Hollerman, người điều khiển xe, bị thương nhẹ nên qua khỏi. Deborah (41 tuổi), vợ Steve bị văng khỏi xe, chết tại hiện trường. Xét nghiệm độc học chỉ ra không có chất kích thích trong máu Steve.

Chiếc xe Jeep màu đỏ của vợ chồng Steve. Ảnh: Filmrise.

Steve cho biết anh và vợ vừa đi mua sắm, đang trên đường về nhà thì vô tình va chạm với chiếc xe đậu cùng chiều. Steve nói đã thấy đèn hậu của chiếc Hyundai, nhưng do đi với tốc độ 60 dặm/giờ nên không thể tránh hoặc phanh kịp. Steve có đeo dây an toàn, còn Deborah thì không.

Qua khám nghiệm tử thi, chuyên gia nhận thấy hộp sọ nạn nhân bị đa chấn thương, có nhiều vết nứt, não bị tổn thương nghiêm trọng. Nhà chức trách ban đầu tin rằng các thương tích là kết quả của vụ tai nạn ôtô.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm xử lý hàng trăm vụ tai nạn, Snyder lại cho rằng vụ tai nạn không thực sự nghiêm trọng đến mức gây ra cái chết cho Deborah, lượng máu bên trong chiếc xe là quá nhiều so với thương tích của Deborah. Nhưng cảnh sát giao thông địa phương phớt lờ ý kiến của Snyder, một lần nữa kết luận vụ đâm xe chỉ là tai nạn.

Để xác minh câu chuyện của Steve, Snyder kiểm tra băng ghi hình tại trung tâm thương mại. Theo đó, hai vợ chồng nhà Steve có đi mua sắm, nhưng họ đã rời đi vào khoảng 19h30. Vài giờ sau, khoảng 22h, Snyder mới nhận được cuộc gọi báo tai nạn. Như vậy, cặp vợ chồng có thể không về nhà ngay sau khi mua sắm theo lời Steve, bởi quãng đường từ trung tâm thương mại về nơi ở của họ chỉ khoảng 20 dặm, nhiều nhất cũng chỉ một tiếng xe chạy. Hơn nữa, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên chiếc xe Jeep không có đồ mà hai vợ chồng đã mua ở siêu thị.

Tìm hiểu kỹ hơn, Snyder biết Steve đang ngoại tình. Deborah và bạn bè của cô đều biết về mối quan hệ ngoài luồng của Steve. Khi được hỏi, bạn gái Steve cũng thừa nhận đã quen anh ta khoảng một năm, chiều hôm đó hai người cũng vừa "thân mật" tại căn nhà dã ngoại ven hồ cách hiện trường vụ tai nạn chỉ khoảng 1,5 dặm của vợ chồng Steve.

Lập tức, cảnh sát xin lệnh tòa lục soát căn nhà dã ngoại, từ đó phát hiện dấu vết xác thực lời khai của bạn gái Steve như chiếc giường có dấu hiệu vừa có người ngủ ở trên. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu được một số món đồ mà Steve và Deborah đã mua ở siêu thị, chứng tỏ hai vợ chồng đã ghé qua đây trước khi lái xe về nhà.

Không dừng lại ở đó, Snyder cùng các chuyên gia tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Dựa trên cơ sở định luật bảo toàn động lượng của Newton, chuyên gia phục dựng hiện trường cho rằng có thể tính toán vận tốc của xe Jeep trước khi đâm vào chiếc Hyundai căn cứ vào quãng đường chiếc Hyundai bị đẩy đi sau va chạm. Sau khi xác định các thông số như trọng lượng hai chiếc xe, hệ số ma sát giữa mặt đường và bánh xe, góc va chạm, chuyên gia kết luận tốc độ chiếc xe Jeep trước khi va chạm là khoảng 38 đến 42 dặm/h, không phải 60 dặm/h như lời khai của Steve. Kết quả tính toán cũng chỉ ra rằng, Steve có gần hai giây để xử lý tránh va chạm.

Lúc này, cảnh sát tin rằng họ đang đối mặt với vụ án mạng chứ không còn là vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, gia đình Deborah không tin Steve có thể là nghi phạm bởi anh này tỏ ra rất đau khổ suốt một tháng sau sự ra đi của người vợ.

Do kết quả khám nghiệm ban đầu cho kết luận là tai nạn, Snyder tìm đến chuyên gia pháp y để tham khảo thêm ý kiến. Qua ảnh chụp hiện trường, chuyên gia cũng cho rằng với thương tích của Deborah thì không thể chảy nhiều máu như vậy.

Để củng cố giả thuyết, chuyên gia pháp y mặc quần áo bảo hộ và ngồi vào chính vị trí của Deborah trên xe Jeep vì kích thước cơ thể của nữ chuyên gia và Deborah khá tương đồng. Lúc này, chuyên gia phát hiện trên kính chắn gió có mảng máu lớn bị nhòe, phù hợp với kích thước ống tay áo len của Deborah. Theo chuyên gia, mảng máu nhòe lớn như vậy chứng tỏ máu đã thấm đẫm áo len của Deborah trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Mảng máu nhòe trên kính chắn gió đối diện Deborah. Ảnh: Filmrise.

Ngoài ra, trên cửa kính ghế phụ nơi Deborah ngồi còn có vết máu chạy dọc từ trên xuống dưới theo hình chữ "L", cũng cho thấy vết máu nhiều khả năng đã dính trên cửa kính trước khi vụ va chạm. Điều này cũng phù hợp với quy luật vật lý vì khi xe đang di chuyển với tốc độ khoảng 40 dặm/h và đột ngột dừng lại, mọi thứ trên xe sẽ tiếp tục lao về phía trước theo quán tính, vết máu trên cửa kính cũng không ngoại lệ.

Đáng ngờ hơn, máu của Deborah cũng dính trên vô lăng và thanh điều khiển vị trí ghế ngồi của Steve. Ghế ngồi của tài xế đã được điều chỉnh kịch về phía sau, xa khỏi vô lăng. Trên cửa kính ghế phụ, cảnh sát cũng tìm thấy dấu giày của Steve, chứng tỏ Steve có thể đã cố tình phá cửa kính.

Khám xét kỹ chiếc xe, điều tra viên xác định hung khí gây án là núm điều chỉnh gương chiếu hậu vì xung quanh núm điều chỉnh dính đầy máu và nhiều sợi tóc dài màu nâu của Deborah. Cảnh sát cho rằng Steve đã liên tục đập đầu Deborarh vào núm điều chỉnh gương chiếc hậu, dẫn đến các vết rách trên da đầu và chấn thương sọ não. Steve lập tức bị bắt giữ.

Công tố viên cáo buộc sau khi đi mua sắm, vợ chồng Steve đi qua căn nhà dã ngoại bên hồ. Lúc này, Deborah phát hiện Steve đã đưa bạn gái tới căn nhà này vào chiều hôm đó. Trong lúc cãi vã trên xe, Steve nổi giận và đập đầu Deborah vào núm chỉnh gương chiếu hậu gây tử vong. Để che giấu tội ác, Steve cố tình tạo hiện trường vụ tai nạn trên đường về nhà hòng thoát tội giết người.

Trước khi điều khiển xe lao vào chiếc xe đậu bên đường, Steve đã thắt dây an toàn và tháo dây của Deborah. Sau cú va chạm, cánh tay dính đầy máu của Deborah va vào cửa kính chắn gió, để lại vết máu in dấu sợi len từ chiếc áo cô mặc trên người. Steve sau đó cố gắng dùng chân phá cửa kính để tạo sự nghiêm trọng cho vụ tai nạn nhưng bất thành do có người qua đường dừng lại trợ giúp.

Tại tòa, Steve khẳng định vô tội, chỉ thừa nhận đã tấn công Deborah trong cơn giận dữ khi cãi nhau, và rằng anh ta đang lái xe chở vợ đến bệnh viện thì gặp tai nạn. Tuy nhiên, tòa bác bỏ lời biện hộ này, kết tội Giết người cấp độ II đối với Steve Hollermann, phạt 30 năm tù.

Bảo Trung (Theo Justia)