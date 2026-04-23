Vụ tai nạn bộc lộ mối nguy của nhà ven đường

Bắc NinhTrẻ nhỏ bất ngờ lao ra đường khiến xe bồn phanh gấp không kịp, xảy ra va chạm, sáng 23/4.

Tình huống: Trên đường Lưu Thúc Kiệm (xã Trung Kênh), xe bồn đang di chuyển thì bất ngờ một cậu bé trạc tuổi mẫu giáo băng ngang qua đường. Tài xế phanh gấp nhưng không kịp, dẫn đến va chạm. Người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi gầm xe, chưa rõ chấn thương.

Trẻ nhỏ va chạm với xe bồn ở Bắc Ninh Video: CH Mạnh Nhâm

Kỹ năng: Theo các chuyên gia lái xe an toàn, vụ va chạm này điển hình cho mối nguy của việc nhà ven đường không quản lý tốt trẻ em. Nhiều nhà dân xây sát mặt đường và luôn để cửa mở. Trẻ em vui chơi có thể hồn nhiên chạy ra, vào mà không quan tâm tới có xe trên đường hay không.

Trong trường hợp này, cháu bé xuất phát từ trong nhà vốn là góc khuất với tài xế xe bồn và lao ra trước đầu xe ở khoảng cách rất gần. Với khoảng cách và tầm nhìn này, tài xế rất khó để tránh, dù tốc độ đi tương đối chậm. Ngay cả khi phát hiện ra đứa trẻ, việc xoay trở để chiếc xe cỡ lớn như xe bồn có thể chuyển hướng ngay lập tức cũng không thể linh hoạt như xe con, do đó rủi ro tai nạn càng lớn.

Chuyên gia khuyên với tài xế, khi đi trên những tuyến có cửa nhà dân làm sát mép đường, cần giảm tốc độ, cố gắng bám sát vào vạch giữa đường, tránh xa khu vực lề đường. Đồng thời, có thể dùng còi nếu phát hiện có góc khuất, nháy đèn nếu khó quan sát vào buổi tối.

Đoạn đường xảy ra va chạm, cửa nhà dân sát đường. Ảnh: Google Maps

Quan trọng hơn cả, người lớn cần có trách nhiệm trông nom trẻ nhỏ, không để trẻ tự ý chạy ra đường, hướng dẫn trẻ kỹ năng qua đường an toàn từ sớm như quan sát hai bên, đi đúng nơi quy định, chờ tín hiệu an toàn, nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc.

Phạm Hải