Vụ nổ tại sân bay Crimea phá hủy loạt phi cơ

Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều chiến đấu cơ Nga hư hỏng, trong khi kho đạn vẫn nguyên vẹn tại căn cứ Saki ở Crimea sau loạt vụ nổ lớn.

Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Planet Labs công bố hôm 10/8 và được trang tin quân sự Mỹ War Zone phân tích cho thấy hậu quả của loạt vụ nổ lớn tại sân bay quân sự Saki, gần Novofyodorovka trên bán đảo Crimea, trước đó một ngày.

Phần lớn thiệt hại tập trung ở khu vực phía tây nam căn cứ, nơi có sân đỗ và các ụ đất bảo vệ máy bay, trong khi cơ sở hạ tầng chủ chốt của sân bay không chịu ảnh hưởng.

Khu vực hư hại sau loạt vụ nổ ở sân bay Saki trên bán đảo Crimea trong ảnh vệ tinh hôm 10/8. Ảnh: Planet Labs.

"Khi so sánh với hình ảnh trước vụ nổ, có vẻ ba cường kích Su-24 và một tiêm kích hạng nặng Su-30 đã bị phá hủy ở sân đỗ chính. Hàng loạt công trình lân cận cũng chịu thiệt hại với nhiều mức độ", chuyên gia quân sự Joseph Trevithick cho hay.

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy 4 hố lớn với kích thước tương đồng nhau ở khu đậu máy bay được gia cố. Ít nhất ba tiêm kích Su-30 và 4 cường kích Su-24 bị phá hủy hoàn toàn ở khu vực này, trong khi một chiếc Su-24 nằm gần đó cũng bị hư hại.

Một đám cháy lớn đã thiêu rụi phần lớn bãi cỏ giữa sân bay, trong khi kho đạn chính và các bãi tập kết vũ khí cho máy bay không chịu thiệt hại.

Nhiều máy bay bị phá hủy trong các ụ đất gia cố ở sân bay Saki trong ảnh vệ tinh ngày 10/8. Ảnh: Planet Labs.

Nhiều phi cơ dường như đã được Nga sơ tán khỏi bãi đỗ và đưa tới những vị trí riêng rẽ, cách xa nhau ở sân bay. Trong số này có máy bay Tu-134UBL dùng để huấn luyện các kíp lái oanh tạc cơ và vận tải cơ.

"Trung đoàn Tấn công Hàng hải Độc lập số 43 của hải quân Nga dường như đã chịu thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động của họ trong chiến sự tại Ukraine", Trevithick nhận định.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy ít nhất 12 tiếng nổ vào khoảng 15h20 ngày 9/8 từ phía căn cứ không quân Saki, gần Novofyodorovka trên bán đảo Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định vụ nổ tại sân bay trên bán đảo Crimea là do kho đạn bị cháy, không phải do hỏa lực của Ukraine. Các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết "những vi phạm về nguyên tắc an toàn phòng cháy chữa cháy được xem là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ nổ".

Mykhailo Podolyak, trợ lý Tổng thống Ukraine Volodymyr Zekensky, cho rằng các vụ nổ có thể do sự yếu kém của Nga hoặc do một cuộc tấn công du kích. "Những người sống ở khu vực này đều hiểu rằng tình trạng kiểm soát của Nga sắp kết thúc", ông nói.

Bán đảo Crimea giáp với tỉnh Kherson do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine. Cho đến nay, vùng lãnh thổ này không bị ảnh hưởng bởi những cuộc bắn phá như các khu vực khác ở miền đông và miền nam đất nước.

Vị trí bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post.

Vũ Anh (Theo Drive)