Thợ lắp camera tự ý quay video nhà tôi rồi đăng lên mạng

Người thợ quay video làm clip quảng cáo trên trang cá nhân nhưng không xin phép gia đình tôi.

Trước Tết, tôi gọi một thợ đến nhà ở quê lắp camera an ninh. Nhà chỉ có mẹ tôi ở, nên lắp để yên tâm là điều rất bình thường. Thợ do người quen ở quê giới thiệu, tôi tin tưởng và chỉ làm việc qua nhắn tin. Khi hoàn tất thì chuyển khoản tiền để thanh toán.

Vài tuần sau, tôi lướt mạng xã hội và thấy trên tài khoản cá nhân của thợ có đăng video quay lại cảnh "review lắp camera cho khách" với mục đích quảng cáo. Nhưng trong video này đã quay tất tần tật cảnh trước sân và bên trong nhà tôi. Tôi đã liên lạc và yêu cầu họ gỡ ngay bài đăng này.

Chúng ta cùng bàn về quyền riêng tư, khi camera từ điện thoại, camera an ninh đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống. Từ nhà riêng, cửa hàng, đến hẻm phố, đâu đâu cũng có "mắt" hướng vào không gian sống của con người.

Trong trường hợp của tôi, có thể người thợ chỉ quay lại quá trình làm việc để chứng minh năng lực, để kiếm thêm khách hàng như một tư liệu quảng cáo. Nhưng đồng thời anh ấy cũng đang dùng không gian riêng của người khác một cách miễn phí mà không cần xin phép.

Một khi đã đẩy những hình ảnh này lên mạng, chúng rơi vào tay kể xấu thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tôi còn thấy rất nhiều người vô tư lắp camera trong phòng ngủ, hay cắt những đoạn video mang tính chất "content" từ camera an ninh quay lại cảnh sinh hoạt của gia đình rồi đăng lên mạng.

Chỉ cần vài chục giây video, người lạ có thể biết được khá nhiều thứ. Cửa ra vào ở đâu, camera đặt góc nào, lối đi thế nào, thậm chí có thể đoán được thói quen sinh hoạt nếu xem kỹ.

Trong thời đại mà thông tin bị khai thác từng chút một, những dữ liệu tưởng như vô hại, vui vẻ lại có thể ghép lại thành một bức tranh khá rõ ràng. Người lạ không vào vẫn biết tường tận nhà bạn có gì...

Sơn