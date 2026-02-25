Vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà: Tàu khách chở quá tải, không nhường đường

Tàu YB-0876H được chở tối đa 12 người nhưng thực tế chở 23, không nhường đường cho phương tiện trọng tải lớn hơn dẫn đến va chạm, làm 6 người tử vong.

Theo Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa do Chi cục Đăng kiểm số 1, Chi nhánh Đăng kiểm Vĩnh Phú cấp, tàu số hiệu YB-0876H do ông Đặng Ngọc Chiến, trú xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đứng tên chủ phương tiện. Tàu đã bán lại cho ông Trần Anh Tuấn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai nhưng chưa làm thủ tục sang tên.

Tàu đóng năm 2019 tại Yên Bái, vỏ thép, dài hơn 13 m, công suất 49 mã lực, hạn đăng kiểm đến hết ngày 23/3/2026. Phạm vi hoạt động trong vùng vịnh và các sông, kênh, rạch, hồ, đầm, phá. Theo giấy chứng nhận, tàu chỉ được chở tối đa 12 người, tải trọng toàn phần 1,2 tấn; phải bố trí ít nhất 2 phao tròn và 16 áo phao. Phương tiện không hoạt động khi có mưa bão, tối trời tầm nhìn hạn chế; không chở quá số người quy định và 100% người trên tàu phải mặc áo phao khi rời bến.

Rất nhiều tàu chở khách hoạt động trên hồ Thác Bà. Ảnh: Việt An

Tối 21/2, tàu YB-0876H chở 23 người xuất phát từ xã Bảo Ái, đón khách tại xã Cảm Nhân đi xã Yên Bình. Khoảng 19h15 phút, khi trở về, tàu va chạm với tàu chở đá trên hồ Thác Bà, khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, khiến tàu chở khách bị chìm, làm 6 người tử vong.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam lái tàu Triệu Văn Nội, 31 tuổi, trú xã Cảm Nhân, về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nội điều khiển tàu chở quá số người quy định, sử dụng động cơ có công suất nhỏ hơn nhưng không nhường đường cho phương tiện có công suất lớn hơn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Luật Giao thông đường thủy nội địa, khi hai phương tiện đối hướng nhau có nguy cơ va chạm, thuyền trưởng, người lái phải giảm tốc độ, tránh và nhường đường theo nguyên tắc: Phương tiện đi ngược nước phải tránh và nhường đường cho phương tiện đi xuôi nước. Trường hợp nước đứng, phương tiện nào phát tín hiệu xin đường trước thì phương tiện kia phải tránh và nhường đường.

Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ; phương tiện có động cơ công suất nhỏ hơn phải tránh và nhường đường cho loại có động cơ công suất lớn hơn; phương tiện đi một mình phải tránh và nhường đường cho đoàn lai.

Tàu chở đá biển số YB-0919H thuộc sở hữu Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai. Tàu đóng năm 2024 tại Lào Cai, dài hơn 50 m, hạn đăng kiểm đến hết ngày 30/12/2026. Thời điểm tai nạn, tàu chở 515 tấn đá, di chuyển từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, khả năng khai thác của tàu là 528,6 tấn, trọng tải toàn phần 545,6 tấn.

Khu vực hồ Thác Bà có nhiều tàu thuyền chở khách du lịch hoạt động. Tại một bãi thuyền ở xã Bảo Ái không có biển bảng quản lý, khoảng 10 thuyền neo đậu, trên nóc ghi chữ "Du lịch hồ Thác Bà" kèm số điện thoại liên hệ. Du khách có thể trực tiếp xuống thuyền mà không cần mua vé qua đơn vị quản lý.

Theo quy định, đăng kiểm là cơ quan đánh giá phương tiện có đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hay không. Việc cho phép tàu hoạt động còn thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý khác, trong đó có cảng vụ khu vực.

Việt An