Vu cáo cảnh sát Anh hiếp dâm, nữ sinh lộ nói dối vì không biết bị ghi âm

AnhNữ sinh viên Trung Quốc nhận án 6 năm tù và có thể bị trục xuất sau khi 'chủ động' quan hệ với một cảnh sát rồi bịa đặt cáo buộc hiếp dâm.

Hao Li, sinh viên cao học người Trung Quốc, 29 tuổi, bị Tòa Đại hình thành phố Durham kết án 6 năm tù vào ngày 16/1. Ngoài án tù, Li còn bị cấm tiếp xúc hay tiếp cận nạn nhân trong 6 năm theo lệnh cấm của tòa.

Theo hồ sơ, Li và nam cảnh sát (không được nêu tên vì nguyên nhân pháp lý) có quan hệ tình dục vào tháng 11/2024. Viên sĩ quan, lúc đó không làm nhiệm vụ, đã lái xe chở Li về nhà. Do Li gọi cảnh sát tố cáo tội hiếp dâm, anh ta bị bắt nửa giờ sau, khi đang ở trong xe.

Cáo buộc hiếp dâm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến viên cảnh sát. Anh ta bị tạm giam 35 giờ và bị đình chỉ công tác 5 tháng.

Nhờ "lo xa", viên cảnh sát không bị buộc tội. Anh ta đã cài đặt điện thoại để ghi âm cuộc trò chuyện trước đó giữa hai người và cứ để nguyên như vậy, ghi lại cả quá trình quan hệ.

Li bị buộc tội cản trở công lý nhưng đã bỏ trốn khỏi Anh trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Sau đó, cô bị bắt tại sân bay Manchester sau khi đáp chuyến bay trở về và bị tạm giam vào tháng 7/2025.

Hao Li bị kết tội do điện thoại của viên cảnh sát ghi âm lại cả quá trình gặp gỡ. Ảnh: North News

Li phủ nhận ba cáo buộc cản trở công lý nhưng đã bị kết tội sau phiên tòa kéo dài hai tuần vào tháng 12/2025.

Bên công tố cho biết trong những tin nhắn WhatsApp gửi cho viên cảnh sát, Li thừa nhận cáo buộc hiếp dâm là sai sự thật và cầu xin giúp đỡ để tránh gặp rắc rối.

Trong phiên tuyên án, thẩm phán Nathan Adams nói Li là "người chủ động" quan hệ tình dục nhưng lại cáo buộc sai sự thật, nếu không nhờ đoạn ghi âm, viên cảnh sát đã bị buộc tội với nhiều tội danh hiếp dâm.

Thẩm phán nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của những cáo buộc này và tác động đối với nạn nhân, đồng thời cảnh báo rằng hành vi của Li có nguy cơ khiến "các nạn nhân thực sự không dám lên tiếng".

Luật sư bào chữa cho biết Li không có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy hay rượu và có nguy cơ tái phạm thấp.

Thẩm phán quyết định Li sẽ phải thụ án khoảng một nửa trong bản án 6 năm tù trước khi được trả tự do có điều kiện, sau đó có thể sẽ bị trục xuất về Trung Quốc.

Tuệ Anh (theo Daily Mail)