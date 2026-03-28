Vụ án 16 năm không ngã ngũ, bị hại chưa từng tới phiên tòa

Hà NộiBị cáo buộc lừa 22 tỷ đồng, suốt 16 năm vụ án liên quan bị cáo Nguyễn Huy Khang nhiều lần được mở phiên tòa song đều phải hủy án, trả hồ sơ.

Trong ngày 26 và 27/3, ông Nguyễn Đình Bang, 75 tuổi; ông Khang, 67 tuổi và bà Hoàng Thị Xuân, 63 tuổi, bị TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm lần thứ 3 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đã kéo dài 16 năm. Ông Khang bị tạm giam 13 năm 4 tháng; được tại ngoại hồi tháng 6/2024. Ông Bang từng bị tạm giam 5 năm.

Bị cáo Bang (hàng đầu) và bị cáo Xuân, Khang tại tòa hôm 27/3. Ảnh: Danh Lam

Tháng 7/2008, Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh do ông Bang làm giám đốc được tỉnh Hà Tây giao làm chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp An Khánh. Dự án là cổ phần chung với công ty khác, chưa được thành phố phê duyệt, nhưng ông Bang chuyển nhượng cổ phần "huy động vốn trái luật".

Theo cáo buộc, cuối năm 2009, ông Bang chuyển nhượng 80% cổ phần dự án cho ông Khang. Thực tế, ông Khang mới đặt cọc 800 triệu đồng, song được ông Bang xác nhận là người mua số cổ phần trên.

5 tháng sau, tháng 3/2010, ông Bang tự thanh lý hợp đồng do ông Khang không có năng lực thực hiện. Ông Bang chỉ gọi điện báo hủy hợp đồng mà không thu lại các giấy tờ, tài liệu từng đưa ông Khang.

Trong khi đó, ông Khang tự ý cầm cố các giấy tờ trên, nói đã mua 80% cổ phần, rủ anh Toàn (Phó giám đốc Công ty Huy Phát) góp vốn mua đủ 100%. Khi ông Khang đưa anh Toàn đến nhà, ông Bang xác định là đã chuyển nhượng 80% Công ty Trường Sinh cho Khang.

Tin là thật, anh Toàn đồng ý và ký hợp đồng góp vốn với ông Khang. Tháng 4/2010, sau khi nhận 22 tỷ đồng từ anh Toàn, ông Bang làm các thủ tục chuyển nhượng công ty và thay đổi người đại diện công ty. Song, theo cáo buộc, ông Bang giả chữ ký cổ đông còn lại tại công ty nên không được Sở Kế hoạch Đầu tư chấp thuận.

Không thấy ông Khang làm các thủ tục để Công ty Huy Phát được tham gia dự án, anh Toàn nhiều lần đòi tiền nhưng không có kết quả. Tháng 6/2010, anh làm đơn tố cáo.

Theo cáo trạng, khi vụ án bị khởi tố, để có tiền trả cho anh Toàn, bị cáo Xuân (bạn gái của ông Khang) đã làm giả quyết định, tự nhận Phó giám đốc Công ty Trường Sinh để huy động vốn lừa 4 người, tổng cộng hơn 57 tỷ đồng. Trong đó, bà dùng 22 tỷ đồng để trả anh Toàn.

Bị hại chưa từng tham dự phiên tòa

Trong phần thẩm vấn và xét hỏi, một số luật sư, bị cáo cho rằng cần triệu tập bị hại là anh Toàn để làm rõ nhiều tình tiết.

Ông Bang cho rằng sự việc diễn ra 16 năm, bắt nguồn từ đơn tố cáo của anh Toàn. Tuy nhiên, suốt quá trình này, nhiều phiên tòa đã diễn ra nhưng chưa một lần nào anh có mặt theo triệu tập, chỉ ủy quyền hoặc xin xét xử vắng mặt.

Cho rằng các lời khai của anh này không nhất quán, bị cáo đề nghị tòa án triệu tập để đối chất.

Đại diện VKS cho rằng trong quá trình điều tra, anh Toàn đã có đầy đủ lời khai, và đã có đơn xin xét xử vắng mặt nên không làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Tòa cũng nhất trí với quan điểm của VKS và cho hay nếu diễn biến trong phiên tòa thấy cần thiết sẽ triệu tập sau.

Trước đó, năm 2016 và 2020, tòa sơ thẩm hai lần xét xử, đều tuyên ông Khang và ông Bang lần lượt 16-18 năm tù. Cả hai kêu oan.

Trong phiên tòa mở lần thứ 3 này, ông Bang khai bản chất việc chuyển tiền của anh Toàn là "vay nặng lãi" nhưng hợp thức thành hợp đồng đầu tư dự án. Khi ông Khang không thể trả nợ, anh Toàn mới làm đơn tố cáo.

Với số tiền 22 tỷ bị cáo buộc chiếm đoạt, ông Bang khai đây là tiền ông Khang mua cổ phần, đặt cọc góp vốn công ty.

Ông Khang đồng ý với lời khai này, cho rằng hợp đồng góp vốn giữa mình và anh Toàn chỉ là hình thức đảm bảo cho việc vay tiền, thực chất không có việc góp vốn làm dự án.

Ông Khang cũng khẳng định chỉ vay của Toàn 19 tỷ đồng với lãi suất cao trong thời hạn một tháng, do Toàn giới thiệu làm ở ngân hàng, có nhiều nguồn tiền dư. Lý do làm hợp đồng giả cách là anh Toàn nói để tránh việc bị phát hiện cho vay lãi suất cao, ghi trong hợp đồng lên tới 34 tỷ đồng.

Luật sư của ông Bang đưa ra một số bằng chứng cho rằng, 3 hồ sơ của vụ án đã bị rút và tráo đổi bằng các tài liệu khác, làm thay đổi bản chất

Ông Bang cho rằng trong số đó có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư do anh Toàn tự tạo dựng, ông không phải là người ký, không có trên thực tế...

Trước những vấn đề trên, HĐXX đánh giá vụ án còn có một số nội dung cần phải tiếp tục làm rõ nên trả hồ sơ điều tra bổ sung các tài liệu liên quan, đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ.

Thanh Lam