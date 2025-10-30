VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Nhà sáng tạo số

VTV24

Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

VTV24 được thành lập cuối năm 2013, trực thuộc VTV Digital, theo đuổi sứ mệnh "trở thành trung tâm tin tức nhanh nhạy, uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam". Hơn một thập niên, đơn vị đặt mục tiêu cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và giàu tính phân tích đến hàng triệu khán giả.

Không dừng ở truyền hình truyền thống, đơn vị đẩy mạnh nội dung trên các nền tảng số. Nhờ cách thể hiện hiện đại, gần gũi, các bản tin, phóng sự, video ngắn trên mạng xã hội thuộc VTV24 luôn thu hút sự quan tâm, nhất là giới trẻ.

Điểm nổi bật của VTV24 là phong cách làm báo sáng tạo, dám thử nghiệm nhiều hình thức truyền tải mới. Từ điều tra, phản biện đến những chiến dịch truyền thông xã hội, đơn vị không ngừng đổi mới để tạo dấu ấn khác biệt.

Với đội ngũ phóng viên năng động và khả năng bắt kịp xu thế truyền thông số, VTV24 trở thành một trong những thương hiệu báo chí - truyền hình có tiếng. Điều này cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của báo chí nước nhà trong kỷ nguyên số: vừa đưa tin nhanh, vừa lan tỏa sâu rộng, tạo ảnh hưởng tích cực.

