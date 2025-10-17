vRace phát động giải chạy và đạp xe gây quỹ cho vùng lũ

Hai giải đấu trực tuyến của nền tảng vRace kêu gọi runner, biker toàn quốc chung tay ủng hộ miền Trung, miền Bắc chịu thiệt hại do bão, lũ.

Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung liên tiếp hứng chịu bão và mưa lũ, nền tảng thể thao trực tuyến vRace phát động hai giải đấu online mang thông điệp "Cùng đồng bào vượt lũ", nhằm kết nối cộng đồng và gây quỹ hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Giải đấu được triển khai dưới hai hình thức: chạy bộ - đi bộ và đạp xe. Người tham gia có thể đăng ký trực tuyến, thực hiện thử thách ở bất cứ đâu, miễn kết quả được ghi nhận qua các ứng dụng thể thao liên kết như vRace Connect, Strava hoặc Garmin.

Mỗi vận động viên sau khi đăng ký thành công sẽ nhận được số Bib cá nhân. Hệ thống vRace chỉ ghi nhận kết quả từ thời điểm hoàn tất đăng ký và không cho phép thay đổi mã Bib trong suốt quá trình thi đấu.

Runner chạy dưới mưa ở VM Hạ Long 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Với bộ môn chạy bộ hoặc đi bộ, người tham gia được phép chia nhỏ cự ly, hoàn thành trong nhiều lần. Tốc độ trung bình hợp lệ dao động từ 4 phút/km đến 20 phút/km, được tính trên từng km hoàn thành. Mỗi kết quả chỉ được hệ thống ghi nhận một lần duy nhất từ các ứng dụng đã kết nối.

vRace không chấp nhận dữ liệu từ máy chạy bộ và có quyền kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu gian lận. Quyết định cuối cùng thuộc về Ban tổ chức, các bên tham gia không được khiếu nại.

Với bộ môn đạp xe, quy định tương tự được áp dụng. Tốc độ trung bình hợp lệ nằm trong khoảng 12 km/h đến 45 km/h, kết quả được ghi nhận qua các nền tảng liên kết. Thử thách có thể được hoàn thành trong nhiều lần, tùy theo thời gian và điều kiện của người tham dự.

Vận động viên có thể đăng ký trực tiếp trên nền tảng vRace, chọn hình thức chạy hoặc đạp xe phù hợp. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tự động kích hoạt tài khoản và bắt đầu ghi nhận kết quả từ lần hoạt động đầu tiên hợp lệ.

Người tham gia có thể thi đấu cá nhân hoặc chọn tham gia theo đội nhóm. Mỗi đội có thể gắn kết thành viên từ nhiều địa phương, cùng đặt mục tiêu tổng quãng đường nhằm tạo động lực lan tỏa tinh thần tương trợ.

Thông tin về kết quả, bảng xếp hạng, quãng đường tích lũy và số tiền quyên góp được sẽ được cập nhật công khai trên trang chủ vRace.

Ban tổ chức khuyến khích người tham gia chia sẻ hành trình luyện tập, kết quả cá nhân kèm hashtag trên mạng xã hội để lan tỏa thông điệp chương trình.

Mỗi người tham gia đóng 50.000 đồng phí đăng ký, toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào Quỹ Hy vọng để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Bên cạnh đó, người tham gia có thể đóng góp thêm tùy tâm nhằm tăng nguồn lực cho hoạt động cứu trợ.

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Quỹ Hy vọng chuyển đến các địa phương bị thiệt hại nặng, ưu tiên hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng ngập lụt.

"Giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình kết nối lòng người. Mỗi bước chân, mỗi km chạy, đi bộ hay đạp xe đều tượng trưng cho một lời động viên gửi đến những người đang đối mặt khó khăn. Mỗi đóng góp, dù ít hay nhiều, đều có thể giúp dựng lại một mái nhà, đưa một em nhỏ trở lại trường và tiếp thêm động lực để người dân vùng lũ ổn định cuộc sống", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Lan Anh