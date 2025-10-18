VPS chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu ra công chúng

VPS lần đầu chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu ra công chúng, thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ ngày 16/10 đến 17h ngày 6/11.

Ngày 16/10, sau khi có công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, CTCP Chứng khoán VPS (VPS) đã thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo kế hoạch, tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 202,31 triệu đơn vị, mệnh giá 10.000 đồng một cổ phiếu, giá chào bán tối thiểu 60.000 đồng. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu.

Hình thức là chào bán lần đầu ra công chúng, dành cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư, không thuộc nhóm bị cấm hoặc hạn chế theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua qua ứng dụng SmartOne của VPS (tính năng Đặt mua IPO VPS), hoặc trực tiếp tại hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu còn được phân phối qua các đại lý chính thức của VPS.

Logo của doanh nghiệp, có nhiều hình thức để đăng ký mua cổ phiếu IPO của VPS. Ảnh: VPS

Vừa qua, VPS công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với mức tăng trưởng vượt trội, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 72% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 1.126 tỷ đồng; doanh thu đạt 3.001 tỷ đồng, tăng 73% so với quý III/2024.

Theo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 ban hành ngày 6/10, Hội đồng quản trị VPS nâng mục tiêu doanh thu thuần lên 8.800 tỷ đồng, tăng 3,5% so với kế hoạch được thông qua hồi tháng 4. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến tăng 25%, lần lượt đạt 4.375 tỷ và 3.500 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III/2025, lợi nhuận sau thuế lũy kế của VPS đạt 2.564 tỷ đồng, tương đương hơn 73% kế hoạch năm. Với đà tăng trưởng này, công ty kỳ vọng 2025 sẽ là năm thứ hai liên tiếp lập kỷ lục lợi nhuận.

Thành lập năm 2006, VPS hiện là một trong những công ty chứng khoán dẫn đầu về môi giới tại Việt Nam trong 19 quý liên tiếp kể từ quý I/2021, với khoảng 1,6 triệu tài khoản khách hàng. Với tầm nhìn "Kiến tạo giá trị vượt trội và bền vững bằng cách mở rộng cơ hội tiếp cận đầu tư tài chính cho mọi người", VPS mục tiêu giữ vị thế trong thị trường tài chính.

Thái Anh