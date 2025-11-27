VPBankSME tổ chức workshop hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

VPBankSME phối hợp Care Vietnam tổ chức worshop dành riêng cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại TP HCM và các tỉnh thành, nhằm cung cấp công cụ vận hành, hỗ trợ chuyển đổi số.

Workshop có chủ đề "Experience Matters: Khi trải nghiệm là chìa khóa tăng trưởng", tập trung trang bị tư duy quản trị hiện đại và kỹ năng vận hành số hóa cho doanh nghiệp, giúp các nữ doanh nhân hiểu rõ từng mắt xích trong hành trình xây dựng tệp khách hàng trung thành, xây dựng mô hình tăng trưởng bền vững dựa trên dữ liệu.

Workshop "Experience Matters: Khi trải nghiệm là chìa khóa tăng trưởng" thu hút nhiều doanh nghiệp tham dự. Ảnh: VPBankSME

Theo phân tích từ dữ liệu hàng chục nghìn khách hàng mà VPBankSME phục vụ trong gần 10 năm, nhiều SME chưa tối ưu đồng thời ba mắt xích: chạm - mua - gắn bó". Các doanh nghiệp đầu tư marketing nhưng thiếu nền tảng dữ liệu để xác định đúng tệp khách hàng, quy trình mua hàng còn rời rạc, hoạt động sau bán chưa được số hóa, không có cơ chế remarketing, khiến chi phí tìm kiếm khách hàng mới tăng cao.

Tại sự kiện, TS. Đinh Mộng Kha, Giám đốc vận hành Công ty VietGuys (Tập đoàn Accretr Inc, Nhật Bản), nhấn mạnh tầm quan trọng của cá nhân hóa trong marketing hiện đại. "Khách hàng ngày nay không chỉ muốn thương hiệu hiểu họ, mà muốn được thấu hiểu ở đúng thời điểm".

Theo bà, doanh nghiệp cần xây dựng phễu marketing dựa trên dữ liệu và hành vi thay vì chạy theo xu hướng. Những doanh nghiệp vận hành dựa trên dữ liệu có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi 30-40% và tối ưu chi phí marketing. Dữ liệu là lực đẩy quan trọng để chuyển đổi nhu cầu tiềm năng thành giao dịch thực tế, tạo nền tảng cho chuỗi giải pháp tối ưu thanh toán và giữ chân khách hàng.

Ông Nhữ Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Số hóa và Giải pháp Thanh toán VPBankSME. Ảnh: VPBankSME

Ở điểm chạm "mua", ông Nhữ Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Số hóa và Giải pháp Thanh toán VPBankSME cho rằng một trải nghiệm tốt phải "sống động trong từng giao dịch và giao dịch chỉ liền mạch khi thanh toán thực sự liền mạch".

Ông chỉ ra các vướng mắc phổ biến của doanh nghiệp như thanh toán thủ công, thiếu kết nối đa kênh, dòng tiền chưa được số hóa. Để giải quyết, VPBankSME phát triển giải pháp OmniPay giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình thanh toán, tăng tốc độ giao dịch và giảm tỷ lệ bỏ đơn. Trong bối cảnh thương mại số bùng nổ, việc tích hợp thanh toán đa kênh trở thành yếu tố quyết định giúp SME cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn và startup công nghệ.

Ở điểm chạm "gắn bó", bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng phòng Giải pháp, bộ phận Phát triển đối tác LynkiD nhận định giữ chân khách hàng không nằm ở số lượng ưu đãi mà ở giá trị họ nhận được mỗi lần quay lại.

Bà Linh phân tích cách chương trình loyalty thông minh dựa trên dữ liệu, hành vi và tần suất mua giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí phục vụ, tăng CLV (Customer Lifetime Value) và biến giao dịch đơn lẻ thành mối quan hệ dài hạn. Trên thực tế, các SME áp dụng loyalty cá nhân hóa có thể tăng tần suất mua lại tới 20-25%, giảm chi phí marketing và gia tăng giá trị vòng đời khách hàng, trở thành công cụ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Phần thực hành giúp doanh nghiệp áp dụng kiến thức vào mô hình thực tế. Ảnh: VPBankSME

Sau phần lý thuyết, các doanh nghiệp tham dự thực hành mô phỏng chiến lược cho một startup đồ uống. Khách mời tham gia trực tiếp được hướng dẫn xây dựng chiến lược theo ba trục: chạm (xác định chân dung khách hàng, thiết kế mini campaign 3-6 tháng), mua (tìm điểm nghẽn thanh toán offline/online, đề xuất giải pháp OmniPay) và gắn bó (xây dựng chương trình loyalty theo mục tiêu giữ - tăng - bán chéo). Hoạt động thực hành giúp doanh nghiệp nhìn thấy ngay cách tối ưu hành trình khách hàng từ đầu đến cuối, áp dụng kiến thức vào mô hình thực tế.

Không khí trao đổi cởi mở tạo cơ hội để các doanh nghiệp thoải mái chia sẻ bài học, phản biện và hoàn thiện ý tưởng.

"Việc thực hành dưới sự hướng dẫn của chuyên gia giúp tôi hiểu rõ từng điểm chạm khách hàng, dễ dàng áp dụng trực tiếp vào mô hình kinh doanh, từ marketing, thanh toán đến loyalty", chị Nguyễn Mai Lan, chủ mô hình trà healthy cho biết.

Hoạt động workshop nằm trong khuôn khổ dự án "Bệ phóng tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ", hướng đến mục tiêu tạo hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp do nữ làm chủ. Dự án được triển khai với 4 trụ cột: Kiến thức - Công nghệ - Tài chính - Kết nối, giúp nữ doanh nhân nâng cao năng lực quản trị, làm chủ công nghệ, tiếp cận nguồn lực tài chính và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

(Nguồn: VPBankSME)