VPBankS trở thành cổ đông lớn tại công ty của ông Đặng Thành Tâm

Sau khi mua hơn 1,1 triệu cổ phiếu KBC trong ngày 13/4, VPBankS đã trở thành cổ đông lớn tại Đô thị Kinh Bắc, doanh nghiệp của Chủ tịch Đặng Thành Tâm.

Theo công bố từ Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), doanh nghiệp này đã nâng sở hữu tại Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc từ 46,3 triệu cổ phiếu lên 47,5 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 5%. Trước khi trở thành cổ đông lớn, VPBankS chưa công bố thông tin giao dịch nào liên quan đến cổ phiếu KBC.

Ngoài VPBankS, Đô thị Kinh Bắc có 4 cổ đông lớn khác gồm Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI, Chủ tịch Đặng Thành Tâm và hai tổ chức liên quan đến doanh nhân này. Các tổ chức trong và ngoài nước đang nắm khoảng 67,5% vốn của công ty này, số còn lại thuộc về các nhà đầu tư cá nhân.

Được thành lập vào năm 2002, Đô thị Kinh bắc hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và bất động sản. Tính đến cuối năm ngoái, doanh nghiệp này sở hữu hơn 9.200 ha đất khu công nghiệp, chiếm 6,32% cả nước. Ngoài ra, công ty còn phát triển thêm gần 2.300 ha đất khu đô thị tại nhiều tỉnh thành.

Hàng năm, công ty của ông Đặng Thành Tâm vẫn đem về hàng nghìn tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận. Trong năm 2025, Đô thị Kinh Bắc ghi nhận doanh thu 6.687 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 2.013 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,4 lần và 5,5 lần so với năm trước đó.

VPBankS, hoạt động trong mảng tài chính, chứng khoán, là công ty do VPBank nắm hơn 79% vốn. Hiện doanh nghiệp này có vốn điều lệ 18.750 tỷ đồng, xếp thứ 3 trong ngành.

Năm nay, công ty này lên kế hoạch năm nay doanh thu đạt 11.074 tỷ đồng, còn lãi trước thuế 6.453 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 44% so với năm ngoái. Ban lãnh đạo kỳ vọng đặt mục tiêu tăng thị phần môi giới trên sàn TP HCM từ 3,2% lên 5%, còn dư nợ cho vay bình quân cả năm từ khoảng 20.000 tỷ đồng lên gần 49.500 tỷ đồng.

Trọng Hiếu