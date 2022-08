VPBank và Visa tặng vé xem FIFA World Cup 2022

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng, ghi nợ VPBank Visa hoặc phát sinh chi tiêu bằng các loại thẻ này, sẽ có cơ hội xem vòng chung kết tại Qatar.

Nhằm chào mừng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - vòng chung kết FIFA World Cup 2022 TM sẽ diễn ra tại Qatar vào tháng 11 - 12, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố chương trình khuyến mại "Thẻ VPBank đồng hành cùng FIFA World Cup 2022 TM", hướng tới các khách hàng là chủ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ VPBank Visa. Đây là chương trình đồng hành cùng các fan bóng đá, khuyến khích tinh thần thể thao, rèn luyện sức khoẻ vì một cộng đồng thịnh vượng thể chất - một trong những giá trị nhằm hiện thực hóa sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng" mà VPBank đang hướng đến.

Khách hàng may mắn nhất sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí giải bóng lớn nhất hành tinh.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 18/8 đến hết ngày 30/9, tất cả khách hàng mở mới thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ VPBank Visa hoặc có phát sinh chi tiêu qua thẻ giá trị từ một triệu đồng trở lên sẽ được tặng một mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số may mắn, với cơ hội trúng 2 giải thưởng lớn là chuyến du lịch đến Qatar xem vòng chung kết FIFA World Cup 2022 TM. Tổng giá trị 2 giải thưởng lên tới gần 1,5 tỷ đồng, chỉ dành cho 2 khách hàng may mắn nhất sau 2 đợt quay số trúng thưởng do VPBank tổ chức.

Mỗi giải thưởng sẽ bao gồm: vé máy bay khứ hồi; khách sạn 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người và vé xem FIFA World Cup 2022 TM (2 trận thuộc vòng 16). Khách hàng có thể mở nhiều thẻ để chi tiêu. Mở càng nhiều thẻ, chi tiêu càng nhiều trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sẽ nhận được càng nhiều mã dự thưởng, cơ hội trúng thưởng càng cao. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, chủ thẻ VPBank Visa cũng có cơ hội tham gia nhiều minigame thú vị và nhận hàng loạt quà tặng giá trị khác.

Ngân hàng VPBank luôn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho khách hàng.

Trong các năm vừa qua, các dòng thẻ VPBank Visa luôn là loại thẻ được khách hàng đánh giá cao về tính năng, tiện ích và hiệu quả sử dụng, đáp ứng toàn diện và đón đầu xu hướng tiêu dùng của khách hàng về các giao dịch trực tuyến, chăm sóc sức khỏe hay du lịch. Minh chứng là tốc độ tăng trưởng về mặt số lượng thẻ phát hành của các dòng thẻ VPBank Visa ấn tượng, đạt trung bình hơn 155% mỗi năm.

Theo đại diện VPBank, ngân hàng tung ra chương trình quay số may mắn đặc biệt nhân dịp FIFA World Cup 2022 TM với mong muốn đem những phần quà tri ân dành tặng các khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần mang tới trải nghiệm "Sống tuyệt vời" trong mùa FIFA World Cup 2022 TM cho các chủ thẻ VPBank Visa, được đi du lịch, mua sắm thỏa thích mà không cần lo về chi phí.

Truy cập website: fifaworldcup.vpbank.com.vn/ hoặc gọi hotline: 1900545415 để mở thẻ VPBank Visa và có cơ hội đến Qatar xem FIFA World Cup 2022 TM hoặc nhận nhiều quà tặng giá trị khác.

(Nguồn: VPBank)