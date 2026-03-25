VPBank và chuyên gia phân tích cách doanh nghiệp dùng vốn hiệu quả

Talkshow "Nước cờ thịnh vượng" phân tích cách doanh nghiệp tiếp cận, quản trị và sử dụng vốn qua dữ liệu, công nghệ và kỷ luật tài chính.

VPBank thực hiện talkshow "Nước cờ thịnh vượng: Chủ động dòng tiền - Nắm bắt lợi thế vốn cho doanh nghiệp SME" nhằm mang đến một bức tranh thực tế, từ cách ngân hàng xử lý rủi ro, doanh nghiệp tiếp cận vốn đến việc sử dụng tiền như thế nào. Những chia sẻ từ đại diện VPBank và chuyên gia kinh tế mở ra một góc nhìn về nơi công nghệ, dữ liệu và kỷ luật tài chính cùng định hình tương lai thịnh vượng.

Tại đây, đại diện ngân hàng giới thiệu về khả năng xử lý giao dịch gần như tức thời, điều khó thực hiện trong ngành ngân hàng truyền thống. "Với eKYC và hệ thống phê duyệt tự động bằng AI, khách hàng chỉ mất chưa đầy 5 phút để hoàn tất nhiều dịch vụ mà trước đây phải ra quầy", ông Đào Gia Hưng, Giám đốc khối VPBank SME chia sẻ. Tốc độ này không chỉ cải thiện trải nghiệm, mà còn thay đổi kỳ vọng của khách hàng về dịch vụ tài chính.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra bài toán rủi ro khi thực hiện quá nhanh. Ông Đào Gia Hưng nhấn mạnh, an toàn bảo mật là lằn ranh đỏ. Hệ thống của VPBank có thể phát hiện giao dịch bất thường và chặn lại ngay lập tức, kể cả khi đó là lệnh chuyển tiền từ thiết bị lạ vào lúc bất thường.

"Điều này cho thấy 'nhanh' không đồng nghĩa với 'lỏng', mà ngược lại, đòi hỏi hệ thống kiểm soát chặt chẽ hơn phía sau", ông khẳng định.

Ông Đào Gia Hưng, Giám đốc khối VPBank SME (ngoài cùng bên trái), và chuyên gia kinh tế Lâm Minh Chánh (giữa) chia sẻ tại talkshow. Ảnh: VPBank

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình, Giám đốc khối VPBank SME cùng chuyên gia đưa ra câu chuyện tiếp cận vốn của doanh nghiệp, đặc biệt là startup và SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ).

"Thay vì dựa vào tài sản đảm bảo, VPBank đang chuyển sang đánh giá dựa trên dữ liệu lịch sử giao dịch và dòng tiền để chấm điểm tín dụng, có những khoản vay được giải ngân ngay trong ngày", ông Hưng cho biết. Ông đánh giá cách tiếp cận này phù hợp với các doanh nghiệp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới, nơi giá trị không nằm ở tài sản hữu hình.

Tuy nhiên, điều này đi kèm với yêu cầu hiểu đúng về vốn vay. "Nếu dùng vốn vay ngắn hạn cho những khoản đầu tư dài hạn không cần thiết, doanh nghiệp đang tự đẩy mình vào rủi ro tài chính, chuyên gia kinh tế Lâm Minh Chánh cảnh báo.

Ngoài ra, qua talkshow "Nước cờ thịnh vượng: Chủ động dòng tiền - Nắm bắt lợi thế vốn cho doanh nghiệp SME", các chyên gia cũng phân tích sự thay đổi trong cách ngân hàng vận hành, từ mô hình truyền thống sang mô hình dựa trên dữ liệu.

"Khi doanh nghiệp và ngân hàng 'nói chung một ngôn ngữ' bằng dữ liệu số, câu hỏi không còn là tiền đang ở đâu, mà là nên dùng tiền đó vào đâu cho hiệu quả nhất", ông Chánh nhận định.

Chuyên gia kinh tế Lâm Minh Chánh (bên phải) cùng ông Đào Gia Hưng (bên trái) bàn về "Nước cờ thịnh vượng: Chủ động dòng tiền - Nắm bắt lợi thế vốn cho doanh nghiệp SME". Ảnh: VPBank

Điều này thể hiện trong các giải pháp kết nối API giữa ngân hàng và hệ thống quản trị doanh nghiệp, giúp dòng tiền được cập nhật theo thời gian thực và giảm thiểu sai sót. Từ đây, các chuyên gia khẳng định ngân hàng là một hệ thống hỗ trợ ra quyết định, thay vì là nơi "giữ tiền".

Ngoài câu chuyện doanh nghiệp, talkshow mở rộng sang các vấn đề tài chính cá nhân như sử dụng thẻ tín dụng và quản lý chi tiêu của người trẻ. "Đừng bao giờ chi tiêu quá số tiền bạn có thể kiếm được trong tháng. Hãy coi hạn mức thẻ là khoản dự phòng, không phải tiền của mình", ông Đào Gia Hưng khuyến nghị.

Ở góc nhìn dài hạn, chuyên gia kinh tế Lâm Minh Chánh lưu ý, lịch sử tín dụng xấu từ khi còn trẻ có thể khiến người dùng có thể mất cơ hội vay vốn trong tương lai, từ mua nhà đến khởi nghiệp. Do đó, dù công nghệ thay đổi, kỷ luật vẫn là yếu tố cốt lõi trong quản trị tài chính cá nhân.

Talkshow do VPBank SME tổ chức cũng mở rộng câu chuyện tài chính tới hộ kinh doanh cá thể. Theo ông Chánh, chỉ cần sử dụng QR, mỗi giao dịch đều trở thành dữ liệu. Đó chính là "tài sản số" giúp người kinh doanh tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Ở chiều ngược lại, với doanh nghiệp quy mô lớn, việc kết nối hệ thống ngân hàng với ERP cho phép tự động hóa hàng nghìn giao dịch mỗi ngày, qua đó, giảm chi phí vận hành. Dù ở quy mô nào, điểm chung được nhấn mạnh là dòng tiền càng minh bạch, khả năng tiếp cận tài chính càng cao.

Chương trình cũng đặt ra các tình huống thực tế để người tham gia tự nhìn lại cách sử dụng tiền. Từ bảo mật, vay vốn đến chi tiêu và đầu tư, mỗi nội dung đều gợi mở những vấn đề quen thuộc nhưng ít được hệ thống hóa. "Công nghệ có thể đi rất nhanh nhưng nếu nhận thức tài chính của người dùng không theo kịp, rủi ro vẫn sẽ tồn tại", ông Lâm Minh Chánh bổ sung.

(Nguồn: VPBank)