VPBank ưu tiên văn hóa doanh nghiệp song hành hoạt động kinh doanh

VPBank ưu tiên phát triển văn hóa doanh nghiệp với hoạt động khởi động năm kinh doanh mới, đưa gần 6.000 bộ nhân viên tham gia trải nghiệm gắn kết.

Ngày 21/3, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) tổ chức chương trình "Kick Off Kinh doanh Toàn hàng 2026" với sự tham gia của 4.000 nhân sự, tạo nên màn diễu hành của 35 đoàn khối. Mỗi đoàn mang một màu sắc, khẩu hiệu, tinh thần riêng và cùng hướng về một mục tiêu chung. Hoạt động này hướng tới truyền tải thông điệp về sự đồng bộ trong tổ chức: "khi các cá nhân cùng bước, cả tổ chức sẽ tiến lên". Song song, tại miền Nam, hơn 2.000 nhân viên tham gia chuỗi thử thách nhằm khẳng định sức bền và tinh thần đồng đội.

Bên cạnh việc truyền lửa và khởi động cho mùa kinh doanh mới, sự kiện còn là dịp để VPBank nhìn lại hành trình phát triển. Khép lại năm 2025, đơn vị vươn lên vị thế dẫn đầu trong nhóm ngân hàng tư nhân về tổng tài sản, đồng thời, là một trong những thương hiệu tăng trưởng về giá trị nhanh nhất toàn hệ thống.

Sự kiện "Kick-off Kinh doanh Toàn hàng 2026" của VPBank vào ngày 21/3. Ảnh: VPBank

Đại diện ngân hàng chia sẻ, trong hơn ba thập kỷ phát triển, mỗi cột mốc tăng trưởng của ngân hàng đều gắn liền với những thế hệ nhân sự được đào tạo bài bản, dám nghĩ dám làm và sẵn sàng đồng hành cùng tầm nhìn dài hạn.

"Đây không phải sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một triết lý nhất quán: con người là tài sản chiến lược. Mỗi nhân viên không chỉ được trao công cụ để hoàn thành mục tiêu kinh doanh, mà còn được tạo điều kiện phát triển bản thân, khai mở tiềm năng và đóng góp vào sứ mệnh chung", vị đại diện nói thêm.

Đây cũng là lý do đơn vị lựa chọn hình thức diễu hành, vừa mang yếu tố hình thức, biểu diễn, vừa thúc đẩy sự sáng tạo, cá tính trình diễn của mỗi cá nhân, tập thể. Đại diện VPBank nhận định hoạt động này có thể "làm nhẹ" những chỉ tiêu, áp lực kinh doanh đi về mặt tinh thần, thay vào đó là hình ảnh duyên dáng, chuyên nghiệp của mỗi cán bộ nhân viên.

Cán bộ nhân viên VPBank tham gia sự kiện. Ảnh: VPBank

Tại TP HCM, tinh thần tập thể được thể hiện theo "ngôn ngữ" khác: thử thách đồng đội. Đây là hoạt động đòi hỏi sự phối hợp, chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau giữa các đồng nghiệp, qua đó, giúp các thành viên thấu hiểu và gắn kết hơn.

"Hình ảnh các đoàn diễu hành di chuyển đồng bộ, hay cách các đội phối hợp trong thử thách, cho thấy vai trò của tính kỷ cương và hiệu quả trong tổ chức", đại diện VPBank nói.

Màn diễu hành tại Hà Nội của các cán bộ nhân viên VPBank và công ty thành viên trong hệ sinh thái. Ảnh: VPBank

Năm 2026, trên nền tảng hệ sinh thái sẵn có, gồm: ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, với sự đồng hành cùng đối tác chiến lược SMBC, VPBank dự kiến mở rộng nhiều lĩnh vực kinh doanh mới, như bảo hiểm nhân thọ hay quản lý quỹ. Định hướng này thể hiện tham vọng tăng trưởng, đồng thời, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tổ chức và đội ngũ nhân sự.

Để vận hành hệ sinh thái tài chính mở rộng và khác biệt, VPBank cần nhiều hơn những nhân sự giỏi, những con người có tư duy đa lĩnh vực, linh hoạt, sáng tạo và sẵn sàng dịch chuyển giữa các mảng nghiệp vụ, cùng hướng tới một mục tiêu chung. Trong bối cảnh đó, các hoạt động văn hoá nội bộ đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ chuyển đổi, giúp tạo sự đồng thuận và duy trì động lực xuyên suốt toàn hệ thống.

Hàng nghìn cán bộ nhân viên hưởng ứng hoạt động trong sự kiện. Ảnh: VPBank

"Bước sang 2026, VPBank quyết tâm đạt mục tiêu lợi nhuận tăng 35% đạt gần 41.000 tỷ đồng. Hôm nay, cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống cùng khởi động chinh phục mục tiêu đó, sẵn sàng bứt tốc dài hạn, dẫn đầu toàn diện, tăng trưởng bền vững và vươn mình ra biển lớn", ông Phùng Duy Khương, Phó tổng giám đốc thường trực phụ trách phía Nam - Giám đốc khối Khách hàng cá nhân kiêm phụ trách điều hành Khối Thu hồi và Xử lý nợ, cho biết.

(Nguồn: VPBank)